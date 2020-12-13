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Son dakika haberler: 'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a 3 golle yenildi. Ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe'de sinirler gerildi. Oyundan alınan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas Erol Bulut'a büyük tepki gösterdi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 08:30 ABONE OL
Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

8 MAÇTA DA İLK 11'DE

'de bu sezon transfer edilen isimlerden Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlarken, dün Yeni Malatyaspor'a karşı Kadıköy'de 3-0'lık skorla kaybedilen maçta yine kenara alındı.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İlk 11'de başladığı tüm müsabakalarda teknik direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınan Yunan futbolcu, bu duruma tepki gösterdi.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

BİLEKLİĞİNİ YERE FIRLATTI

Öfkesine hakim olamayan 27 yaşındaki oyuncu kenara geldikten sonra bilekliğini çıkarıp atıp sinirli bir şekilde yerine oturdu.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

YOZGATLI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Antrenör Mehmet Yozgatlı ardından Pelkas'ın yanına gidip Yunan futbolcuyu sakinleştirdi.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

Tüm maçlarda oyundan alınan Pelkas, sinirlerine hakim olamazken, gergin tavrını sürdürdü.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

SİNİRLİ ŞEKİLDE OTURMAYA DEVAM ETTİ

Yunan futbolcu yerine geçerken de öfkesini devam ettirdi ve sinirli bir şekilde yerine oturdu.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

BELÖZOĞLU YIKILDI

'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maçı tribünden takip ederken, gelen goller sonrası morali bozuldu.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

HEYECANLA TAKİP ETTİ

Mücadeleyi heyecanlı bir şekilde takip eden Belözoğlu, takımın yediği gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

Son golün ardından yüzünü ellerinin arasına alan Belözoğlu, bir süre öyle kalırken, o anlar objektiflere böyle yansıdı.

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

Belözoğlu 3-0'lık mağlubiyet ile resmen yıkıldı.

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Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki
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