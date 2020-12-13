Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sinir krizi geçirdi! Erol Bulut'a büyük tepki

8 MAÇTA DA İLK 11'DE
Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen isimlerden Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlarken, dün Yeni Malatyaspor'a karşı Kadıköy'de 3-0'lık skorla kaybedilen maçta yine kenara alındı.
OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
İlk 11'de başladığı tüm müsabakalarda teknik direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınan Yunan futbolcu, bu duruma tepki gösterdi.
BİLEKLİĞİNİ YERE FIRLATTI
Öfkesine hakim olamayan 27 yaşındaki oyuncu kenara geldikten sonra bilekliğini çıkarıp atıp sinirli bir şekilde yerine oturdu.
YOZGATLI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Antrenör Mehmet Yozgatlı ardından Pelkas'ın yanına gidip Yunan futbolcuyu sakinleştirdi.
Tüm maçlarda oyundan alınan Pelkas, sinirlerine hakim olamazken, gergin tavrını sürdürdü.
SİNİRLİ ŞEKİLDE OTURMAYA DEVAM ETTİ
Yunan futbolcu yerine geçerken de öfkesini devam ettirdi ve sinirli bir şekilde yerine oturdu.
BELÖZOĞLU YIKILDI
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maçı tribünden takip ederken, gelen goller sonrası morali bozuldu.
HEYECANLA TAKİP ETTİ
Mücadeleyi heyecanlı bir şekilde takip eden Belözoğlu, takımın yediği gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.
Son golün ardından yüzünü ellerinin arasına alan Belözoğlu, bir süre öyle kalırken, o anlar objektiflere böyle yansıdı.
Belözoğlu 3-0'lık mağlubiyet ile resmen yıkıldı.