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Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!

'nin 'a 3-0 yenildiği maçta en çok tepki gösterilen isimlerden biri de Novak'tı. Deneyimli sol bekin yenilgi sonrası gülmesi taraftarları çileden çıkardı. Novak, hesabından özür diledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:46 Son Güncelleme: 13.12.2020 13:48 ABONE OL
Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!

'nin Çek sol beki , dün kaybettikleri maçının ardından gülümserken ekranlara yansıyan görüntüsüyle ilgili özür diledi.

Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!

'in 12'nci haftasında 'nin dün akşam evinde 'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın bitiminde, 'ın konuk ekipten ile sohbeti sırasında gülümsemesi tepki çekti.

Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!

Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncusu Novak, ekranlara yansıyan görüntüsüyle ilgili özür diledi.

Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!

Deneyimli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dün akşam kaybettiğimiz bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü.

Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!

Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız."

Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!

Novak'ın tepki çeken o karesi... (Görüntü beIN Sports)

Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!

Deneyimli sol bek Novak'ın paylaşımı...

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Taraftarı çileden çıkarmıştı! Fenerbahçeli Novak özür diledi!
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