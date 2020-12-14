Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Almanlardan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Almanlardan 'ye müjdesi!

Sezon başında 'de kalan ve adı sürekli ile anılan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman basınına yansıyan haberlerde Fenerbahçe'yi heyecanlandıracak bir müjde verildi...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 23:24 Son Güncelleme: 14.12.2020 23:26 ABONE OL
Almanlardan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

ekibi 'da sezon başında şok bir şekilde bırakılan 'in Ada macerası yakında son bulacağa benziyor.

Almanlardan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.

Almanlardan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

için bir iddia da Alman basınından geldi.

Almanlardan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Bild'in haberine göre, Fenerbaçe yönetiminin ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Almanlardan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

MAAŞ KONUSU

Sportif Direktörü 'nun sözleşmesi bittikten sonra 'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.

Almanlardan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

'in sezon sonunda ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika: Bugün 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Esnafa kira yardımı, yılbaşında sokağa çıkma yasağı... Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı
Kabızlık çekenler dikkat! İşte kabızlığa karşı en etkili yiyecek
MasterChef kim elendi? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü
Son dakika haberi: Sıfır otomobil alacaklar bu habere dikkat! Faizsiz araba kampanyaları geliyor...
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları düştü! Altın kritik seviyenin altını gördü: Uzman isim uyardı: Ciddi satış baskısı gelebilir
SON DAKİKA: Hayalindeki sıfır otomobili aldı hayatının şokunu yaşadı! Araba 120 ile giderken...
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hakkında Bakan Selçuk'tan kritik açıklama...
Son dakika haberler... Terörist Murat Karayılan: 'Biz bu 4 şehirde bittik'
Son Dakika Magazin Haberi: Coşkun Sabah’tan yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanlardan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA