Beşiktaş savunması Alanyaspor deplasmanında alarm verdi!

Maçın ilk yarısı her iki takım adına da ilginç bir istatistiğe sahne oldu. Beşiktaş, 2 şut ve 1 isabetle, bu sezonun en az şut çektiği ilk 45 dakikayı çıkarttı. Alanyaspor 13 şutta 3 isabet bularak en fazla şut çektiği ilk yarıyı oynadı. Kartal, ayrıca bu sezon kalesinde en fazla şuta (20) izin verdiği maçı çıkarttı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın genelinde de hücumda çok etkisiz kaldı. 90 dakika boyunca 10 şut denemesinde bulunurken sadece 3 isabet sağlayarak bol gollü galibiyetler aldığı son üç maçını mumla arattı. Bunun yanı sıra ikili mücadele kazanmada yüzde %44.4'e %55.6 ile orta isabetinde de %20'ye %29.2 ile rakibinin gerisinde kaldı.