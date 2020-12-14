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'da 8 hafta yok!

ekiplerinden 'un forvet oyuncusu , sakatlığı nedeniyle en az 8 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:58 ABONE OL
Liverpool'da Diogo Jota 8 hafta yok!

İngiliz basınına konuşan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Midtjylland ile oynadıkları maçta sakatlanan Jota'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Portekizli oyuncunun dizinde problem yaşandığını belirten Klopp, "Ameliyat olmayacak ama sahalardan 6-8 hafta arası uzak kalacak." ifadesini kullandı.

Sezon başında Wolverhampton Wanderers'tan 44,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a geçen Jota, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta 9 kez ağları sarstı.

Kırmızlar'da daha önce Van Dijk ve Joe Gomez'in de aralarında bulunduğu 5 isim uzun süreli sakatlanmıştı.

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Liverpool'da Diogo Jota 8 hafta yok!
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