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Galatasaylı yıldız 'ın eski hocası konuştu! "Konsantre olursa..."

'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı , son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkat çekti. Çağlayan'ın eski hocası , genç ismi Sabah'a anlattı. İşte Kutlu'nun sözleri...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 14.12.2020 ABONE OL
Galatasaylı yıldız Oğulcan Çağlayan'ın eski hocası konuştu! Konsantre olursa...

Deneyimli teknik direktör Hakan Kutlu'ya henüz 19 yaşındayken Süper Lig'de Kayserispor formasıyla sahaya sürdüğü eski talebesi Oğulcan Çağlayan'ı sorduk. İşte Kutlu'nun 24 yaşındaki futbolcu hakkındaki görüşleri: "Çok zor dönemde (2015-16 sezonu) Kayseri'nin başına geçmiştim. Daha ilk antrenmanda Oğulcan kendisini fark ettirdi. Sürekli ilk 11'de oynattım ve Kayseri'nin kümede kalmasında önemli rol oynadı. Uzun boylu oyuncuların adam eksiltme özelliği ve topla ilişkisi düşük olabilir ama Oğulcan (1.88 m) tam tersi çok yetenekli. Fizik kalitesi iyi ve gelişime çok açık. Sağ kenarda görev yapıyor ama santrforda da ihtiyaçları karşılayacak oyun bilgisine sahip. Ancak hâlâ Oğulcan G.Saray'da yeteneklerinin tamamını göstermedi. Tek eksiği oyun içinde zaman zaman düşüşler yaşaması. Konsantrasyon kaybını aştığında çok daha üst düzey bir hücum oyuncusu olacak."

Galatasaray'da 5 Süper Lig maçında forma giyen Oğulcan Çağlayan, gol ya da asist kaydedemedi.

1 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF
Galatasaray, 1 oyuncusunun Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, rutin olarak kulüp bünyesindeki herkese Kovid-19 testi yapıldığı belirtilirken, 1 futbolcunun Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu ifade edildi.

KAMP YOK, HUZUR VAR!
Kayserispor ve Hatayspor ile oynanan lig maçlarından önce oyuncularını Florya'da kampa almayan Fatih Terim bu uygulamaya devam edecek. Maç günü öğlene doğru tesise gelecek oyuncular, yemeğin ardından tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilecekler. İstanbul içi kampın kaldırılması, takımda olumlu hava yarattı. Fatih Terim, Ankara, Konya ve İzmir gibi uçuş süresi kısa olan deplasmanlara da maç günü gitmeyi düşünüyor.

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Galatasaylı yıldız Oğulcan Çağlayan'ın eski hocası konuştu! "Konsantre olursa..."
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