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Rakitic'ten Cim Bom mesajı! 'dan yanıt geldi

ile 'da takım arkadaşı olan Rakitic, milli futbolcunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altında heyecanlandıran bir yorum yaptı. Arda'dan da bu yoruma yanıt gecikmedi...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 19:35 Son Güncelleme: 14.12.2020 19:37 ABONE OL
Rakitic'ten Cim Bom mesajı! Arda Turan'dan yanıt geldi

İspanya La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Arda Turan'a 'Galatasaray' mesajı yolladı.

Arda Turan ile bir dönem Barcelona'da birlikte top koşturan Hırvat yıldız, Turan'ın sosyal medyadadan paylaştığı antrenman fotoğrafına sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.

"CİM BOM GOL GOL GOL..."
Rakitic, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" diye yanıt verdi.

Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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Rakitic'ten Cim Bom mesajı! Arda Turan'dan yanıt geldi
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