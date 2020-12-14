Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın deplasmanda geçen sezonu arıyor!

deplasmanda geçen sezonu arıyor!

'de bu sezon 19 gol yiyen siyah-beyazlı takım, bunların 15'ini deplasmandaki 6 karşılaşmada kalesinde gördü. , yönetiminde geçen sezonki 8 dış saha maçında kalesinde 7 gol görmüştü. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:09 Son Güncelleme: 14.12.2020 14:17 ABONE OL
Sergen Yalçın deplasmanda geçen sezonu arıyor!

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalarda kalesini koruyamadı.

Süper Lig'de yaptığı 11 maçta 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmandaki karşılaşmalarda kalesinde gördü.

Ligde şu ana dek 6 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 2,5 gol yeme ortalamasıyla oynadı.

Beşiktaş savunması Alanyaspor deplasmanında alarm verdi!

HER MAÇTA GOL YEDİ

Beşiktaş, deplasmandaki 6 lig maçında da gol yemekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı takım, konuk olduğu Trabzonspor (3-1), İttifak Holding Konyaspor (1-4), Yukatel Denizlispor (3-2), Gaziantep FK (1-3), Fenerbahçe (4-3) ve Aytemiz Alanyaspor (1-2) karşılaşmalarının tamamında gol yedi.

Beşiktaş, deplasmanda toplam 15 gol yediği maçlarda üç galibiyet aldı.

Sezonun ilk dış saha maçında Trabzonspor'dan bir gol yiyen siyah-beyazlı takım, sonraki 5 maçta 2 ve üzerinde golü kalesinde gördü.

Larin değil Aboubakar çıkmalıydı

SERGEN YALÇIN İLE GEÇEN SEZON DAHA İYİYDİ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonki deplasman maçlarında daha iyi savunma performansı göstermişti.

Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Yalçın yönetiminde 8 deplasman maçına çıkarken 7 gol yedi.

Beşiktaş, geçen sezonki 17 dış saha maçında ise kalesinde 25 gol görmüştü.

Siyah-beyazlı ekip, en son geçen sezonun 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta kalesini gole kapatmıştı.

Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş yorum!

EN ÇOK OKUNANLAR

13 Aralık 2020 MasterChef’te elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? İşte o yarışmacı...
Güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika: Bugün 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA: Hayalindeki sıfır otomobili aldı hayatının şokunu yaşadı! Araba 120 ile giderken...
Kabızlık çekenler dikkat! İşte kabızlığa karşı en etkili yiyecek
Son dakika haberler... Terörist Murat Karayılan: 'Biz bu 4 şehirde bittik'
Son dakika haberi: Sıfır otomobil alacaklar bu habere dikkat! Faizsiz araba kampanyaları geliyor...
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Kuraklık başladı tarımsal verim düşüyor
SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan'ın esnafa müjdesinin detayları belli oldu! Esnafa kira, elektrik, fatura...
SON DAKİKA | İstanbul'daki siren seslerinin nedeni ortaya çıktı! Birçok semtte duyulmuştu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın deplasmanda geçen sezonu arıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA