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Son dakika: 'de koronavirüs şoku!

Kulübü yaptığı açıklamada, Tesisleri'nde yapılan rutin koronavirüs testlerinde bir kişide pozitif vakaya rastlanıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 19:10 Son Güncelleme: 14.12.2020 19:21 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

Fenerbahçe; futbolcular, teknik heyet ve idari personele yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.

Sarı-lacivertliler bir idari personelde corona virüse rastlandığını ve bu ismin karantina sürecinin başladığını duyurdu.

Ayrıca tesislerin dezenfekte edildiği de açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Can Bartu Tesislerimizde yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir.

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Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!
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