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'den yeni karantina süresi kararı!

yapılan açıklamada, semptomsuz kişiler 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 15:12 Son Güncelleme: 14.12.2020 15:39 ABONE OL
TFF'den yeni karantina süresi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, semptomsuz kişiler 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebilecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."

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TFF'den yeni karantina süresi kararı!
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