Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk sözleri

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi. Virüse yakalanan Vural, 27 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

Taburcu olan Yılmaz Vural'ın ilk sözleri!

Covid-19 nedeniyle hastanede önce yoğun bakım, sonrasında entübasyon işlemine alınan, entübasyon işlemi tamamlandıktan sonra ise iyileşme sürecine giren Yılmaz Vural ile Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun bakım ekibinin büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Vural, "Yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum. Acil servis ekibine, özellikle Hakkı Alkan arkadaşıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık versin. Ben 68 yaşına gireceğim Ocak 1'de. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda mücadele edebilecek kadar ekonomi versin" ifadelerini kullandı.