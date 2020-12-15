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'da 'ın ardından fırtınası!

1. Lig ekibi , gol düellosuna sahne olan maçta ekibi 'ye 5-4'lük skorla geçerek 'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Yeşil beyazlı takımda gösterdiği performansla büyük takımları peşinde takan 'ın ardından bu maçta da bir diğer genç futbolcusu yıldızlaştı. Kör, Göztepe ağlarına attığı 4 golle Timsah'a turu getiren isim oldu.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 23:44 ABONE OL
Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör fırtınası!

Yeşil-beyazlıların genç yıldız adayı , karşısında attığı 4 golle yıldızlaştı ve takımına turu getiren isim oldu. İşte 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili bilinmesi gereken detaylar....

Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör fırtınası!

Türk futboluna birçok yetenek armağan eden 'da yeni bir yıldız doğuyor. ve Burak Kapacak gibi isimler bu sezon performansıyla ön plana çıkarken maçında şans bulan attığı 4 golle karşılaşmaya damgasını vurdu.

Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör fırtınası!

Henüz 19 yaşında olan , 5. Tur maçında 'u sırtlayan isim oldu.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör fırtınası!

, 'yi 5-4 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırırken 4 golle yıldızını parlattı.

Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör fırtınası!

Yeşil-beyazlı takımın altyapı tedrisatından geçen genç yetenek bu sezon 1. Lig'de 12 maçta forma giydi ve 5 gollük performans sergiledi.

Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör fırtınası!

Hücumun her bölgesinde forma giyen genç yıldız adayının ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör fırtınası!

BATUHAN KÖR KİMDİR?
9 Mart 2001 tarihinde 'da dünyaya gelen , 13 yaşından beri altyapısında forma giyiyor. Genç futbolcu, orta sahada sağ ve sol kanatta, ayrıca forvette de görev yapabiliyor. Yeşil - beyazlılarda sırasıyla U16, U17 ve U19 takımlarında boy gösteren Batuhan Kör'ün sözleşmesi ise 31 Mayıs 2023 yılında sona eriyor.

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Bursaspor'da Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör fırtınası!
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