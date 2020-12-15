Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Kasımpaşa - Muğlaspor

CANLI | - Muğlaspor

5. tur maçında , sahasında Muğlaspor'u konuk ediyor. Stadyumu'ndaki mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Kasımpaşa-Muğlaspor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:00 Son Güncelleme: 15.12.2020 13:03 ABONE OL
CANLI | Kasımpaşa - Muğlaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı A Spor'da yaşanıyor.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda TFF 3. Lig takımı Muğlaspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalıyor. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Kasımpaşa-Muğlaspor maçını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Brecka, Tarkan, Haddadi, Anıl Koç, Doğucan, Aytaç, Yasin, Alan, Hodzic.

Muğlaspor: Nusret Can, Cantürk, İlkay, Polat, Osman, İbrahim Can, Burak, Erol, Emirhan, Ömer Faruk, Barış.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılıyor? Bugünden itibaren...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı'nda 2020 yılı yüz yüze eğitim kararı çıktı mı? Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte?
Son Dakika Magazin Haberi: Coşkun Sabah’tan yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'
SON DAKİKA: Jigolo skandalında yeni gelişme! Kolay para peşinde koşarken...
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusuna canlı yayında yanıt verdi! Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: Van'daki korkutan depremin ardından kritik açıklama geldi! Deprem Hakkari ve Iğdır'da da hissedildi (Son depremler)
Son dakika haberi: İYİ Partili Halil Öztürk ile Sümeyra Tilki’nin yasak aşk skandalında şok gelişme! “Onurumla oynamaya devam ediyorlar…”
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hakkında Bakan Selçuk'tan kritik açıklama...
Son dakika: Kritik soru seçmene soruldu! İşte son anket sonuçları
SON DAKİKA | Kaan Yıldırım’ın aldattığı iddia edilmişti! Hadise’ye bir darbe de ablası Hülya Açıkgöz'den geldi...
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Kasımpaşa - Muğlaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA