CANLI | Kasımpaşa - Muğlaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı A Spor'da yaşanıyor.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda TFF 3. Lig takımı Muğlaspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalıyor. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Kasımpaşa-Muğlaspor maçını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Brecka, Tarkan, Haddadi, Anıl Koç, Doğucan, Aytaç, Yasin, Alan, Hodzic.
Muğlaspor: Nusret Can, Cantürk, İlkay, Polat, Osman, İbrahim Can, Burak, Erol, Emirhan, Ömer Faruk, Barış.