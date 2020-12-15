Fenerbahçe stoper arıyor! 4 aday var

Ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor. Öncelik stoperde.

Sezon başında da gündeme gelen Juan Jesus (Roma), Leo Duarte (Milan), Omar Colley (Sampdoria) ve Walter Kannemann (Gremio) gibi isimler tekrar gündemde. Son karar ocakta verilecek.

Öte yandan kanat için düşünülen Andriy Yarmolenko, West Ham'da iyice gözden düştü. Eski futbolcu Kevin Philips, "Hemen satılmalı" tavsiyesini yaparken, Ukrayna basını Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncu için istekli olduğunu duyurdu. (Fotomaç)