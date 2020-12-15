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'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...

'nin yıllardır yaşadığı savunma krizine yeni transferler de çare olamadı. Sezon başında alınan stoperler Lemos ve Tisserand gösterdikleri performansla vasatı aşamadılar. döneminde 8 stoper alan sarı-lacivertliler, 270 milyon TL harcarken, bu isimlerden beklenen katkıyı alamadı.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 11:56 Son Güncelleme: 15.12.2020 12:03 ABONE OL
Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...

'in 12. haftasında 'ya 'de 3-0 yenilen 'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı da masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...

Geride kalan 12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri ve 'ın 2 katından fazla gol yiyen sarı-lacivertliler, devre arası döneminde bir stoper daha almayı planlıyor.

Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...

, Başkan döneminde edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) euro ödedi.

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Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...

Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci Altay Bayındır'ın başarılı performansına rağmen Kanarya, ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.

Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...

Takıma yaz döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. Sadık'ın da hazır olmadığı görüldü.

Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...

Takvim'in haberine göre , 12 haftalık periyotta 1990/91 sezonundan bu yana iç sahada en kötü performansını sergiledi. İç sahada 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, 1990/91'de 6 puan toplayabilmişti.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...

Cezası nedeniyle maçında oynamayan zaman zaman eleştirilse de defansta sertliği sağlayan tek stoper olarak dikkat çekiyor. Serdar Aziz, maçında yeniden ilk 11'e dönecek.

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Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! 3 yılda 8 stoper...
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