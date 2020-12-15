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'a transferinde kötü haber!

'da devre arası dönemi için çalışmalar sürerken, ilk hedef olarak belirlenmişti. Sarı-kırmızılılara bu transferde kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:12 Son Güncelleme: 15.12.2020 18:16 ABONE OL
Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

'in 12. haftasını bay geçen , zirve yarışındaki rakipleri ve 'nin puan kaybetmesiyle avantaj yakalarken, bir yandan da için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

Bu bağlamda teknik direktör yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürüten Aslan, Monaco'da istenmeyen adam ilen edilen Onyekuru'yu listenin en üstüne yazmıştı.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

Daha önce ile şampiyonluk da yaşayan Onyekuru'nun sarı kırmızılılara transferine sıcak baktığı bilinirken, Cimbom'a dişli bir rakip çıktı.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

basınında yer alan bilgilere göre o kulüp, ile beraber Onyekuru için amansız bir yarışına girmeye hazırlanıyor...

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

ONYEKURU'YA RESMİ TEKLİF GELİYOR
Voetbal24'ün konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre için Monaco'ya, temsilcisi Anderlecht teklif götürecek.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre daha önce Eupen'de oynaması ve ligi yakından tanıması Onyekuru için en büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

OCAKTA AYRILACAK
Ara döneminde Monaco'nun yollarını ayıracağı ve Niko Kovac'ın da takımında istemediğini aktardığı Onyekuru'nun kulübüyle olan bağını kestiği ifade edildi.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

Bununla beraber Anderlecht yöneticilerinin kısa süre içerisinde Onyekuru için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

MONACO İLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR
Öte yandan Anderlecht yönetiminin Monacolu idarecilerle oldukça sıcak bir ileşiminin olduğu yazıldı.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!

Onyekuru, bu sezon toplamda 4 maça çıkarken 1 asist üretmiş ve 139 dakika sahada kalmıştı. (Fotomaç)

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Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!
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