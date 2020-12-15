Sergen Yalçın’ı çıldırtan cevap

Beşiktaş'ın Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla yakaladığı galibiyet serisi lider Alanyaspor karşısında son bulurken siyah-beyazlılar karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakikanın bitiş düdüğü ile birlikte oyun içinde de itirazlarda bulunduğu hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek sert ifadeler kullandı. Bu durum canlı yayında görüntülere de yansıdı.Karaoğlan'a kararları nedeniyle çıkışan deneyimli hoca, "cevabı alınca iyice sinirledi. "Benimle bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun!" diyen Sergen Yalçın, Murat Şahin tarafından uzaklaştırılarak soyunma odasına götürüldü.Penaltıda topa elletemas edenGhezzal'in, Babacartarafından itildiğini belirtenSergen Yalçın, hakeme"Bedavadan penaltıveriyorsun" diyerektepki gösterdi.Rosier, hücuma çıkarken Berkan formasını çekti. Hakem oyunu avantaja bırakıp devam ettirdi. Ancak pozisyon bitiminde Berkan'a kart göstermedi.54. dakikada Babacar'ın dirseği Rıdvan'ın kaşının yarılmasına neden oldu. Kaşı zımbalanan genç oyuncu maça bandajla devam etti. Hakem sadece sarı kartını çıkarınca Yalçın, "Penaltıyı veriyorsun, buna nasıl kırmızı vermiyorsun. VAR'dan kontrol et" itirazında bulundu.Beşiktaş Kulübü, 2-1 kaybedilen Alanyaspor maçının ardından VAR hakemlerine yönelik açıklamada bulundu. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle: "İvedikle adaleti sağlaması umuduyla hayata geçirilen VAR sisteminin ne yazık ki objektif kriterler ışığında hakkaniyet ilkesi gözetilerek çalışmadığı kanısındayız. VAR sisteminin beklenen performansı gösterememesinin en önemli nedeni, sistemin başındaki hakemler ve o hakemlerin herhangi bir standart gözetmeden yapmış oldukları yönlendirmelerdir. Aynı VAR hakemlerinin aynı maçlarda birbirleriyle çelişen kararları ya da farklı hakemlerin benzer pozisyonlardaki farklı kararları, adalet duygusuna olan inancı zayıflatmıştır. TFF ve MHK'yı, ligin selameti açısından VAR sistemi ile genç hakemleri tartışılır konumdan çıkarmak için gerekli çalışmaları hızla yürütmeye davet eder, sahada sadece rakiplerimizle değil yukarıda sıraladığımız etkenlerle de karşılaşacaksak onlarla da en güçlü şekilde mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz."