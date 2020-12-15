Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan kötü haber!

Son dakika: 'a 'dan kötü haber!

, 'in 12. haftasında oynanan maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edildi.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:07 Son Güncelleme: 15.12.2020 18:18 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla PFDK sevklerini duyurdu. Yapılan açıklamada birçok kulüp ve isim ihlaller nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, ligin 12. haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 mağlubiyeti ile sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

İşte TFF'den yapılan o açıklama...

Hukuk Müşavirliği'nce 15.12.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in 11.12.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın 12.12.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ATILAY CANEL'in 12.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 11.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi METİN FAHRİ ÖZÇELİK'in 11.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve 12.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü Başkanı MEHMET SEPİL'in 12.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü antrenörü İLHAN PALUT'un 12.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,


GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi TALAT PAPATYA'nın 13.12.2020 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik yüz yüze eğitim açıklaması...
Son dakika haberi: Jigolo skandalında şoke eden ifadeler! Aldıkları parayı geri ödemiyorlar
Nusret Gökçe'nin mekanında 850 bin TL maaş ile iş! Nusret Gökçe sadece iki şart koştu...
Asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmesi! Kritik veriler paylaşıldı; 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Son Dakika Haberi: Kabine Toplantısı’nın ardından okullarda yüz yüze eğitim kararı çıktı mı? Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?
Son dakika haberi: İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile Sümeyra Tilki arasındaki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Vekaleti...
Son Dakika Magazin Haberi: Coşkun Sabah’tan yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusuna canlı yayında yanıt verdi! Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: Van'daki korkutan depremin ardından kritik açıklama geldi! Deprem Hakkari ve Iğdır'da da hissedildi (Son depremler)
Son dakika: Esnafa 1000 TL hibe (kira yardımı) başvurusu nasıl yapılır? E-devlet ile 1000 TL hibe desteği kimlere verilecek?
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA