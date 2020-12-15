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geçen sezonu mumla arıyor

12 haftalık bölümde 2019-20’ye göre 8 puan daha az toplayan bordomavililer, attığı ve yediği gol sayısında da büyük hayal karıklığı yarattı

Giriş Tarihi: 15.12.2020 ABONE OL
Trabzon geçen sezonu mumla arıyor
1- Trabzonspor geçen sezonun 12. haftasını 22 puanla lider Sivasspor'un ardından 2. sırada kapatırken, bu sezon ise 14 puan toplayarak ancak 14. olabildi.
2- Aynı periyotta 2019- 2020'de 23 gol atıp kalesinde 13 gol gören bordo-mavili takım, 2020-21'de sadece 13 kez rakip filelerini havalandırdı. Ağlarında ise 16 gol gördü.
3- Yeni transferler Edgar le ve Vitor Hugo'nun ortaya koydukları performanslar beğenilse de iki oyuncu gol yeme sorununa çözüm olamadı.
4- Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra defans toparlandı. 4 maçta yenilen gol sayısı 1 oldu. Ancak Avcı, hücumdaki kısırlığa çare bulamadı. Trabzon bu karşılaşmalarda sadece 3 gol atabildi.
5- Alexsander Sörloth'un yeri doldurulamadı. Afobe 11 maçta 3 gol, Ekuban 6 maçta 2 golle oynarken Djaniny forma giydiği 6 karşılaşmayı da boş geçti. Plaza ise 2 müsabakada sadece 6 dakika süre aldı ve siftah yapamadı. Alexander Sörloth geçen sezon aynı periyodu 7 gol ve 4 asiste geçmişti.

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Trabzon geçen sezonu mumla arıyor
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