Trabzon geçen sezonu mumla arıyor

Trabzonspor geçen sezonunolabildi.Aynı periyottakez rakip filelerini havalandırdı.Yenitransferler Edgar le ve Vitor Hugo'nun ortaya koydukları performanslar beğenilse de iki oyuncuçözüm olamadı.Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra defans toparlandı. 4 maçta yenilen gol sayısı 1 oldu. Ancak Avcı, hücumdaki kısırlığa çare bulamadı. Trabzon bu karşılaşmalarda sadeceAlexsander Sörloth'un yeri doldurulamadı.Plaza isevesiftah yapamadı. AlexanderSörloth geçen sezon aynı periyodugeçmişti.