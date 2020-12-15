Trabzon geçen sezonu mumla arıyor

12 haftalık bölümde 2019-20’ye göre 8 puan daha az toplayan bordomavililer, attığı ve yediği gol sayısında da büyük hayal karıklığı yarattı
Giriş Tarihi: 15.12.2020ABONE OL
1- Trabzonspor geçen sezonun 12. haftasını 22 puanlalider Sivasspor'un ardından2. sırada kapatırken, busezon ise 14 puan toplayarak ancak14. olabildi. 2- Aynı periyotta 2019-2020'de 23 gol atıp kalesinde13 gol gören bordo-mavilitakım, 2020-21'de sadece 13kez rakip filelerini havalandırdı. Ağlarında ise 16 gol gördü. 3- Yenitransferler Edgar le ve Vitor Hugo'nun ortaya koydukları performanslar beğenilse de iki oyuncu gol yeme sorununa çözüm olamadı. 4- Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra defans toparlandı. 4 maçta yenilen gol sayısı 1 oldu. Ancak Avcı, hücumdaki kısırlığa çare bulamadı. Trabzon bu karşılaşmalarda sadece 3 gol atabildi. 5- Alexsander Sörloth'un yeri doldurulamadı. Afobe11 maçta 3 gol, Ekuban6 maçta 2 golle oynarkenDjaniny forma giydiği6 karşılaşmayı da boş geçti. Plaza ise 2 müsabakadasadece 6 dakika süre aldı vesiftah yapamadı. AlexanderSörloth geçen sezon aynı periyodu7 gol ve 4 asiste geçmişti.