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Zor günler geçiren 'e mi dönüyor?

İngiltere 'de zor günler geçiren ve 15. basmakta yer alan ekibi 'de gelişmesi yaşandı. Arsenal teknik heyet sorumlusu , 32 yaşındaki Türk asıllı yıldızla bir görüşme yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 15:56 Son Güncelleme: 15.12.2020 16:18 ABONE OL
Zor günler geçiren Arsenal Mesut Özil'e mi dönüyor?

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren ve 15. basmakta yer alan Londra ekibi Arsenal'de Mesut Özil gelişmesi yaşandı.

Arsenal teknik heyet sorumlusu Edu Gaspar, 32 yaşındaki Türk asıllı yıldızla bir görüşme yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu Arsenal'da gözden çıkarıldı. Sezon başında takımın Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in Londra ekibinden ayrılması beklenirken kulüpten açıklama geldi.

Arsenal'da teknik heyet sorumlusu görevini yürüten Edu Gaspar, Mesut Özil hakkında verdiği demeçte, ''Onunla konuştum. Mikel Arteta menajeriyle konuştu. Ben de bazı olasılıklar hakkında menajeriyle görüştüm. Kavga etmek için değil, sadece birbirimize yardımcı olabilecek bazı şeyleri denemek için.'' ifadelerini kullandı.

Haftalık 350 bin sterlin ile Arsenal'ın en fazla kazanan futbolcusu konumundaki Mesut Özil, bu sezon hiçbir maçta forma giymedi. 32 yaşındaki futbolcu Arsenal ile 8. sezonunu geçiriyor.

Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Londra ekibi, 12 hafta sonunda 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

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Zor günler geçiren Arsenal Mesut Özil'e mi dönüyor?
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