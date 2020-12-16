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ile ipleri kopardı! 'ye daha yakın

Dorukhan’a 7 milyon garanti ücret+100 bin lira maç başı olmak üzere 3 senelik sözleşme önerdi. Ancak bu teklif yetersiz bulunarak reddedildi. Yıllık 15 milyon TL garanti para isteyen kapıları kapattı. Yıldız oyuncunun ’ye gitme ihtimali artarken da pusuya yattı.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 01:06 ABONE OL
Dorukhan Toköz Beşiktaş ile ipleri kopardı! Fenerbahçe'ye daha yakın

Beşıktaş'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. Yönetim Dorukhan'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Dorukhan Toköz Beşiktaş ile ipleri kopardı! Fenerbahçe'ye daha yakın

YÖNETİM RAKAMI KABUL ETMEDİ
Takvim'in haberine göre Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden yıllık 15 milyon TL garanti para istedi. Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz bitti.

Dorukhan Toköz Beşiktaş ile ipleri kopardı! Fenerbahçe'ye daha yakın

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Bır süredir adı ile anılan Dorukhan'ın bu görüşmeden sonra sezon sonunda Sarı-Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi. Ancak G.Saray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.

Dorukhan Toköz Beşiktaş ile ipleri kopardı! Fenerbahçe'ye daha yakın

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Ancak Yönetimi'nin bu olumsuz tabloya rağmen Dorukhan'la bir kez daha bir araya gelerek orta yol için anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Bu görüşme merakla bekleniyor.

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Dorukhan Toköz Beşiktaş ile ipleri kopardı! Fenerbahçe'ye daha yakın
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