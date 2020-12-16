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'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

, deneyimli teknik adam döneminde sahasında üst üste 3 yenilgi alarak tarihinde ilk kez böyle kötü bir seriye imza atmış oldu. Sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler son dönemde düşüşe geçerken, Bulut'un ve 'u çalıştırdığı dönemlerde de benzer düşüşler yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:42 Son Güncelleme: 16.12.2020 10:46 ABONE OL
Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

'de son dönemde yaşanan düşüş, 'un geleceğini tartışmaya açtı. Ancak Bulut'un geçmiş kariyerine bakıldığında, bu sonuçlar çok da sürpriz değil.

Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

Çünkü 45 yaşındaki teknik adam, Yeni Malatya ve dönemlerinde de 1 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında çıktığı maçlarda hep sıkıntı yaşadı. İşte Bulut'un en sıkıntılı 45 günlük dönemi...

Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

MALATYA'DA SIKINTI YAŞADI
, teknik direktörlük kariyerine başladığı 'da 1 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında 5 lig maçına çıkarken sadece bir galibiyet almış ve sıkıntılı dönem geçirmişti.

Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

17 Aralık 2017 tarihinde evinde oynadığı maçını 2-1 kazanan Bulut, bu galibiyet ile rahatlamış yoluna devam etmişti. ayrıca söz konusu dönemde 'nda da Ankaraspor'a elenmişti.

Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

ALANYASPOR'DA TEK MAÇ KAZANDI
geçen sezon ile sezona fırtına gibi girmiş üst üste 4 galibiyetle zirveye yükselmişti. ekibinde tarihi bir başlangıç yapan Erol Bulut, yine 1 Kasım'la birlikte düşüş yaşadı.

Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

15 Aralık'a kadar 6 lig maçına çıkan sadece Ankaragücü karşısında galip gelebildi. Alanyaspor bu maçların 5 tanesini gol atamadan tamamladı.

Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 3 YENİLGİ

, kariyerine de iyi başlamış 7. hafta sonunda 17 puanla zirvede yer almıştı. Fakat 2 Kasım'da alınan 2-1'lik galibiyetinden sonra düşüş başladı.

Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün

Sıkıntılı 45 günlük süreçte 3 galibiyet alındı. Ancak özellikle iç sahada üst üste gelen 3 yenilgi ve ortaya koyulan kötü futbol sonrası 'un geleceği tartışılmaya başlandı. (Fanatik)

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Erol Bulut'un kariyerinde dikkat çeken detay! En kötü 45 gün
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