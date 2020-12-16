Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? ZTK 5. Tur Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Tek elem usulü ile yapılacak olan maçta maçın normal süresi ile uzatma sürelerinde beraberlik olması durumunda seri penaltı atışlarıyla turnuvada son 16 turuna kalacak takım belirlenecek. Diğer yandan her iki takım taraftarları ile tüm futbolseverler Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ederek araştırıyor. Maçın muhtemel 11 bilgileri ile Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına ilişkin tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

FENERBAHÇE KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA? ZTK 5.TUR

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5.tur Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile muhtemel 11 detayları şöyle;