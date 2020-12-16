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maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler…

(ZTK) 5. Tur maçları kapsamında ekiplerinden Fenerbahçe ile 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Tek eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada son 16 turuna adını yazdırmak isteyen her iki takımda mücadeleye hazır. Öte yandan maçı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbol severler maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuyla araştırma yapıyor. İşte Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları cevapları ve maçın muhtemel 11’leri…

Giriş Tarihi: 16.12.2020 19:53 Son Güncelleme: 16.12.2020 19:54 ABONE OL
Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? ZTK 5. Tur Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Tek elem usulü ile yapılacak olan maçta maçın normal süresi ile uzatma sürelerinde beraberlik olması durumunda seri penaltı atışlarıyla turnuvada son 16 turuna kalacak takım belirlenecek. Diğer yandan her iki takım taraftarları ile tüm futbolseverler Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ederek araştırıyor. Maçın muhtemel 11 bilgileri ile Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına ilişkin tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

FENERBAHÇE KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA? ZTK 5.TUR

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5.tur Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile muhtemel 11 detayları şöyle;

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Karacabey Belediyespor karşılaşması 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak izlenilebilecek…

FENERBAHÇE, KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Tolga Ciğerci, Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE XI: HARUN, SANGARE, SADIK, SERDAR, NOVAK, OZAN, MERT, SİNAN, THIAM, ÖMER FARUK, CISSE

KARACABEY BLD. XI: HASAN, İLYAS, ONUR, RASİMCAN, SERGEN, YUSUF, TAŞKIN, GÖKHAN C., BERK, ARDA, GÖKHAN



KARACABEY BELEDİYESPOR, FENERBAHÇE MAÇINI BEKLİYOR

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçını bekliyor.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bitirdiklerini ve maç saatini beklediklerini belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Beklediğimiz gün geldi. Yarın saat 21.00'da Ülker Stadyumunda Türkiye 5. Tur müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Karacabey olarak bu maça hazırız. Heyecanlıyız. Karacabey Belediyespor olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur'u gördüğümüz için gururluyuz.

Yarın ki maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Türkiye'deki tüm futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile biz rakip olamayız. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak, centilmence, heyecanla ve umutla bu maçı tamamlamak istiyoruz. Biz de Fenerbahçe'yi eleyebiliriz. Farklı da yenilebiliriz. Ama maç biter, bu maç orada kalır. Bizim için de bir gurur olur" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? ZTK 5. Tur Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler…
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