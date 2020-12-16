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Karacabey hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? ZTK Fenerbahçe Karacabey Birlikspor maçı muhtemel 11'leri!

5. Turunda sahasında 2. Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor’u ağırlayacak. Pandemi nedeniyle tek maç usulü oynanacak olacak karşılaşmada kazanan ekip bir üst tura çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler ‘Fenerbahçe Karacabey maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Karacabey Birlikspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Karacabey maçına ilişkin tüm detaylar;

Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:07 Son Güncelleme: 31.12.2020 14:04 ABONE OL
Fenerbahçe Karacabey hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası ZTK Fenerbahçe Karacabey Birlikspor maçı muhtemel 11'leri!

Fenerbahçe Karacabey maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Süper Lig ekibi Fenerbahçe 2. Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor'u sahasında ağırlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan ekip bir üst tura çıkma hakkı elde edecek. Süper Lig'de son dönemde kötü bir gidişat içerisinde olan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp moral depolamak istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un bu akşam oynanacak mücadelede genç isimlere şans vermesi bekleniyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, 'Fenerbahçe Karacabey maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Karacabey Birlikspor maçı ne zaman, saat kaçta?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Karacabey maçına ilişkin ayrıntılar

FENERBAHÇE KARACABEY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Fenerbahçe bu akşam sahasında Karacabey Birlikspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Deniz Caner Özaral yapacak.

FENERBAHÇE KARACABEY BİRLİKSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Öte yandan karşılaşmanın yayın kanalı ile birlikte muhtemel 11'ler beli oldu.

İşte Fenerbahçe Karacabey maçına ilişkin ayrıntıları

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ömer Faruk, Sinan Gümüş, Thiam, Cisse.

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, İlyas Yılmazer, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci, Sergen İlhan, Yusuf Türk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt, Berk Ali Nızam, Arda Yılmaztürk, Gökhan Erdöl

FENERBAHÇE-KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranından naklen ve şfresiz olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe Karacabey hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası ZTK Fenerbahçe Karacabey Birlikspor maçı muhtemel 11'leri!
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