Fenerbahçe Karacabey maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? ZTK Fenerbahçe Karacabey Belediyespor ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe sahasında Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. 5. Tur mücadelesinde karşılaşmayı kazanan taraf bir üst tura yükselecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise 'Fenerbahçe Karacabey maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Karacabey maçına ilişkin tüm detaylar;

FENERBAHÇE KARACABEY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Fenerbahçe bu akşam sahasında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Deniz Caner Özaral yapacak.

FENERBAHÇE KARACABEY BELEDİYESPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Öte yandan karşılaşmanın yayın kanalı ile birlikte muhtemel 11'ler beli oldu.

İşte Fenerbahçe Karacabey maçına ilişkin ayrıntıları