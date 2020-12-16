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paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takım 18 transferle çok iddialı girdiği 'de son haftalarda gelen kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. 'un Emre Belözoğlu nedeniyle otorite kurmakta zorlandığı bilinirken, takım içinde gruplaşmaların da başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 01:06 ABONE OL
Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

Sezon başında 18 transfere imza atan ve takımın başına 'u getiren 'de maya tutmadı. Evindeki son 3 maçı kaybederek hayal kırıklığı yaratan Fener'de sahadaki kopuk futbolun arkasındaki en önemli etkenin futbolcular arasındaki gruplaşma olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

FUTBOLCULAR 3 GRUBA AYRILDI
Takımdaki yerlilerin Caner ve Gökhan'ın etrafında toplandığı ve diğerleri ile ilişkilerinin sınırlı olduğu öne sürüldü. Grubun diğer üyeleri ise , Ozan, Altay, Serdar, Sadık, Sinan.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

YENİLER 'YABANCI' HİSSEDİYOR
Fener'in yeni yabancıları , Thiam, Samatta, Lemos, Tisserand ve Pelkas da yerlilerle kaynaşamadıkları için kendileri bir grup oluşturdu. Bu da sahadaki ilişkiye olumsuz yansıdı.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

GAMSIZLAR ALDIRIŞ ETMİYORLAR
Gruplaşmalara aldırış etmeyen Sosa, Gustavo, Perotti, Tolga ve Ferdi de takımın 'Gamsızlar'ı olarak göze çarpıyor. Bu futbolcular da daha çok bireysel hareket ediyor.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

BULUT'A BELÖZOĞLU ENGELİ...
Takvim'in haberine göre Samandıra'daki diğer sorun ise sportif direktör Emre Belözoğlu'nun karizmasının 'tan önde olması. Belözoğlu'nun gölgesinde kalan Bulut, otorite kurmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

YABANCILAR ADAPTE OLAMADI
Sezon başında 18 yapan Fener'de yabancıların birçoğu gruplaşmalar sebebiyle henüz takıma tam olarak adaptasyon sağlayamadı

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

SONUÇLARA DA YANSIYOR
'de futbolcular arasındaki gruplaşmalar sahadaki futbolu da olumsuz etkiliyor. Takım ruhunu yansıtamayan Fener, kopuk bir sergiliyor.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

YERLILER
Caner Erkin Gökhan Gönül Ozan Tufan Serdar Aziz Sinan Gümüş Altay Bayındır Sadık Çiftpınar

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

YABANCILAR
Samatta Thiam Lemos Tisserand Pelkas Filip Novak

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı

GAMSIZLAR
Perotti Gustavo Sosa Ferdi Kadıoğlu Tolga Ciğerci

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Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba ayrıldı
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