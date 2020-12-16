Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda moral arıyor!

Sahasında oynadığı son 3 maçı kaybeden F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Türkiye'nin kupasında 5. tur maçına çıkacak sarı-lacivertliler, 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediye'yi ağırlayacak. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan taraf, adını son 16'ya yazdıracak. Erol Bulut, bu karşılaşmaya 11'de şans veremediği isimlerle çıkacak.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, bugün 11'de olacak. 4. turdaki Sivas Belediye maçına da 11'de başlayan 17'lik oyuncu, hücuma dönük orta saha olarak sahada görev yapacak.Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker, "Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.HARUNSANGARESADIKSERDARNOVAKOZANMERTSİNANTHİAMÖMERCİSSE