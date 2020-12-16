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Türkiye Kupası'nda moral arıyor!

Sahasında oynadığı son 3 maçı kaybeden , 'nda moral arayacak. Türkiye'nin kupasında 5. tur maçına çıkacak sarı-lacivertliler, 2. Lig ekiplerinden 'yi ağırlayacak.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 01:06 ABONE OL
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda moral arıyor!
Sahasında oynadığı son 3 maçı kaybeden F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Türkiye'nin kupasında 5. tur maçına çıkacak sarı-lacivertliler, 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediye'yi ağırlayacak. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan taraf, adını son 16'ya yazdıracak. Erol Bulut, bu karşılaşmaya 11'de şans veremediği isimlerle çıkacak.

GÖZLER ÖMER FARUK'TA
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, bugün 11'de olacak. 4. turdaki Sivas Belediye maçına da 11'de başlayan 17'lik oyuncu, hücuma dönük orta saha olarak sahada görev yapacak.

'GÜZEL BİR MAÇ OLACAK'
Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker, "Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
HARUN
SANGARE
SADIK
SERDAR
NOVAK
OZAN
MERT
SİNAN
THİAM
ÖMER
CİSSE

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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda moral arıyor!
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