Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin konuğu Karacabey Belediyespor

'nin konuğu

, 5. tur maçında yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi 'u konuk edecek. 'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 19:47 Son Güncelleme: 16.12.2020 19:47 ABONE OL
Fenerbahçe'nin konuğu Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Fenerbahçe: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret zammı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Yeni yıl asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Kritik bilgiler...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamıştı! İçişleri Genelgesi de belli oldu yüz yüze eğitim kararı...
Son dakika haberi: Sosyete kasabı Nusret Gökçe 850 bin TL ile çalışacak eleman arıyor! Yalnızca iki şartı var...
SON DAKİKA: Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Sıfır araçlarda indirimli yeni fiyat listesi açıklandı! İşte Aralık ayı fiyatları...
Son dakika haberler: İYİ Parti'yi sarsan yasak aşk skandalında yeni gelişme! Üstsüz fotoğraflardan sonra yalanlar ortaya çıktı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA Kovid-19 açıklaması! Koronavirüs vaka sayısında düşüşün olduğu o şehirler...
Son dakika haberi: 'Gizemli hastalık' corona virüs sonrası görülüyor! Uzman isim 'yanlış algı var' diyerek uyardı
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında SON DAKİKA kararı! Mahkeme ilan etti...
Esnafa son dakika kira desteği müjdesi: 1000 TL kira yardımı (hibe desteği) başvurusu nasıl yapılır, hibe desteği kimlere verilecek?
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama hayata geçiyor! Covid-19 takip merkezleri açılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin konuğu Karacabey Belediyespor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA