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'nın Abobakar ısrarı sürüyor!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı Aoubakar, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının ilgisini çekti. Özellikle Fransa Ligue 1 ekibi 'nın Abou ısrarı sürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 01:07 ABONE OL
Marsilya'nın Abobakar ısrarı sürüyor!

Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar, Marsilya'nın kancasında. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden yükselişe geçen Kamerunlu forvet, Marsilya'nın radarına girdi. Fotomaç'ın haberine göre Fransız kulübünün hocası Villas Boas, konu ile ilgili açıklama yaptı. Aboubakar'ı transfer listesine alan Marsilya'da teknik direktör Villas Boas, konuya ilişkin konuştu. Tecrübeli teknik adam, ara transfer döneminde kadrolarına mutlak bir golcü almak istediğini söyledi. Bununla beraber Boas, "Transfer döneminde yüksek bonservisli satın alımlardan daha çok pazarın bize sunduğu fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

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Marsilya'nın Abobakar ısrarı sürüyor!
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