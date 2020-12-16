Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: 'da 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Galatasaray, son yapılan koronavirüsü test sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, 2 oyuncunun Kovid 19 PCR testleri pozitif çıktı. Salgına yakalanan oyuncuların tedavi protokolünün ve karantina sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:25 Son Güncelleme: 16.12.2020 16:43 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret zammı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Yeni yıl asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Kritik bilgiler...
Son dakika haberi: Sosyete kasabı Nusret Gökçe 850 bin TL ile çalışacak eleman arıyor! Yalnızca iki şartı var...
SON DAKİKA: Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Sıfır araçlarda indirimli yeni fiyat listesi açıklandı! İşte Aralık ayı fiyatları...
Son dakika haberler: İYİ Parti'yi sarsan yasak aşk skandalında yeni gelişme! Üstsüz fotoğraflardan sonra yalanlar ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamıştı! İçişleri Genelgesi de belli oldu yüz yüze eğitim kararı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA açıklaması! Corona virüs vaka sayısında düşüşün olduğu o şehirler...
Son dakika haberi: 'Gizemli hastalık' corona virüs sonrası görülüyor! Uzman isim 'yanlış algı var' diyerek uyardı
Esnafa son dakika kira desteği müjdesi: 1000 TL kira yardımı (hibe desteği) başvurusu nasıl yapılır, hibe desteği kimlere verilecek?
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında SON DAKİKA kararı! Mahkeme ilan etti...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama hayata geçiyor! Covid-19 takip merkezleri açılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA