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Trabzonspor MAÇ ÖZETİ! ile burada…

(ZTK) 5. Tur maçları kapsamında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi içerisinde 2-2’lik beraberlikle sonuçlanan maçta seri penaltı atışları sonucunda 3-4’lük skorla Adana Demirspor adını son 16 turuna yazdırdı. Mücadeleyi izleyemeyen, önemli pozisyonları tekrar seyretmek isteyen futbolseverler “” şeklinde araştırma yapmaya devam ediyor. ile Trabzonspor Adana Demirspor maç özeti ve gollerini buradan keyifle izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:27 Son Güncelleme: 16.12.2020 22:27 ABONE OL
Trabzonspor Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ! A Spor ile Trabzonspor Adana Demirspor GENİŞ ÖZET ve golleri burada…

Trabzonspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşılaştı. Müsabakanın normal süresinde 2-2'lik beraberlikle yenişemeyen takımlar seri penaltı atışlarında taraftarlarına heyecan yaşattı. Penaltı atışlarının 3-4 sonuçlanmasıyla Adana Demirspor adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. Öte yandan maçın geniş özetiyle birlikte önemli pozisyon ve gollerini izlemek isteyenler "Trabzonspor Adana Demirspor maç özeti" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. A Spor ile Trabzonspor Adana Demirspor GENİŞ ÖZET ve gollerini buradan izleyebilirsiniz…

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri şöyle;



Trabzonspor Adana Demirspor maç özeti A Spor tarafından yayınlandığında burada olacak.

ADANA DEMİRSPOR SON 16 TURUNDA

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 beraberlikle sona eren maçın penaltı atışlarında kupanın son şampiyonu Trabzonspor'a 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

47. dakikada Adana Demirspor, golu buldu. Semih Güler'in sağdan ortasında, arka direkte Kosecki, topu içeriye çıkardı. Altı pas içinde Yunus Akgün, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

55. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Baker'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, yere çarpan top kaleci Vedat Karakuş'un sağından filelere gitti: 1-1

79. dakikada konuk takım tekrar öne geçti. Dibba'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde son çizgide topu kontrol eden Semih Güler, meşin yuvarlağı Mehmet Akyüz'e çıkardı. Bu futbolcu da yakın mesafeden düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2

90+2. dakikada Trabzonspor, tekrar eşitliği sağladı. Baker'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo, yine kafa vuruşuyla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2

90+6. dakikada Baker'in ceza alanı çizgisi önünde topuk pasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, Chedjou, tarafından düşürülünce maçın hakemi Alper Çetin, penaltı noktasını gösterdi.

90+9. dakikada Baker, kullandığı penaltı atışında kaleci Vedat Karakuş, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çıkarmayı başardı ve maçın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümlerinin de 2-2 beraberlikle sona ermesinin ardından penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI

Penaltı atışlarında Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Gökhan İnler ve Tayyip Talha Sanuç penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk takımda Dibba, penaltıdan yararlanamadı.

Trabzonspor'da ise Marlon, Flavio, Baker penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Abdulkadir Parmak ve Vitor Hugo penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.

Trabzonspor 3-4 Adana Demirspor (PENALTILAR)

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 60 Serkan Asan), Edga, Vitor Hugo, Faruk Can Genç (Dk. 96 Marlon), Flavio, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Diabate (Dk. 71 Yusuf Sarı), Baker, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Kerem Baykuş), Plaza (Dk. 46 Sefa Kınalı)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Rassoul, Gökhan İnler, Alaattin Hamza Ok (Dk. 46 Yunus Akgün), Traore (Dk. 72 İzzet Çelik-Dk. 91 Mehmet Uslu), Kosecki (Dk. 59 Dibba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Hasan Kılıç), Lanzafame (Dk. 59 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 47 Yunus Akgün, Dk. 79 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 90+2 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+8 Rassoul (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Pereira (Trabzonspor) Dk. 82 İzzet Çelik, Dk. 90+3 Semih Güler, Dk. 90+5 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

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Trabzonspor Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ! A Spor ile Trabzonspor Adana Demirspor GENİŞ ÖZET ve golleri burada…
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