Türkiye Kupası'nda sahne son şampiyonun!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, Türkiye'nin dört bir yanını sardı... Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren bordo-mavililer bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Karadeniz devinin, 10. kupa hedefiyle çıkacağı serüven bugün başlıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, sahalarında TFF 1. Lig'in güçlü temsilcisi Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele 18.15'te başlayacak. Tek karşılaşma üzerinden oynanacağı için heyecan dorukta olacak.



KARMA KADRO ÇIKACAK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yoğun fikstürde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı maç ritmi yakalamasını istediği oyuncular haricinde, formlarının yükselmesini istediği isimler, gençler ve ilk 11'den bazı öğrencilerinden bir karma yaparak sahaya sürecek. Usta çalıştırıcı böylece hem oyuncularını gelecek maçlara hazırlarken diğer taraftan da Adana Demirspor'u devirerek turu geçmeyi planlıyor. Abdullah Avcı turu geçerek camiaya moral vermek istediklerini iletti.



DEV RANDEVU A SPOR'DA

Türkiye'nin kupasında Trabzonspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadeleyi A SPOR naklen ekranlara getirecek. Karşılaşma öncesi tüm haberler, maç sonundaki tüm detaylar da A SPOR ekranlarında olacak.



12 YIL SONRA YENİDEN

Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıl aradan sonra birbirlerine rakip oluyor. İki ekip son olarak 9 Ocak 2008'de Adana'da kupa maçında karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 1-0 galip bitirmişti.



TÜRKİYE KUPASI ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon da kazanmak istediklerini söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon yakaladığımız başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Türkiye Kupası, Avrupa'ya katılımın en kısa yolu ve bizim için önemli" dedi.



İŞTE TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

ERCE

SERKAN

HÜSEYİN

HOSSEİNİ

K.AHMET

A.PARMAK

FLAVİO

BİLAL

A.ÖMÜR

DİABATE

AFOBE