Aboubakar’a ayrılık kapısı kapalı!

Beşiktaş ile yeniden form tutan Vincent Aboubakar'ın talipleri de kapıya dayandı. Kamerunlu golcünün son 4 maçta ağları sarsıp toplam 5 gol atması ile birlikte menajerler nabız yoklamaya başlarken, Beşiktaş'ın ise oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Porto'dan bedelsiz alınan veDeneyimli futbolcu, şimdiye kadar siyah-beyazlı forma ile 9 mücadelede görev aldı.Oyuncunun performansı sonrası başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp devreye girdi.Siyahbeyazlı takıma gelirken büyük fedakârlık yapan ve Porto'daki kazancının yarısına anlaşan Kamerunlu'nun yükselen performansı herkesi memnun ediyor. Bonuslarla kazancı 1.5 milyon Euro olan Aboubakar ile sezon sonuna kadar devam edecek yönetim, oyuncunun değerinin artacağını düşünüyor. Beşiktaş yönetimi oyuncudan sezon sonu para kazanmayıtutarken, gelecek sezona saklamak da ihtimal dahilinde.Bu sezon 11 lig maçında kalesinde 19 gol gören siyahbeyazlılar, sadece 2 karşılaşmayı gol yemeden kapattı. Geçen sezon Abdullah Avcı ile 11 maçta 13 gol yiyen Kartal'da teknik heyet de bu konuya eğildi. Antrenmanlarda takım savunmasına ağırlık veren Sergen Yalçın, özellikle stoperlerin kademe ve bire bir pozisyonlarda yaşadığı sıkıntıları çözmek istiyor.Beşiktaş'ın transfer dönemi kapandığında adı liste dışı kalacaklar arasında yer alan ancak taraftar baskısı ve uzun değerlendirmeler sonucu kadroda tutulan Ajdin Hasic'in devre arası kiralık gönderilmesi gündemde. 19 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulüplerine öncelik verildiği kaydedildi. Boşnak futbolcu 2 hafta arayla 2 kez Kovid-19'a yakalanmıştı.Normal olarak Türkiye Süper Ligi'nde doğru rakamları bulabilen oyuncuların satılmasından yanayım.Beşiktaş'ta heyecan yaratan, sonuç getiren en önemli oyuncu Aboubakar. En önemlinin yanında açık ara tek oyuncu! Bu nedenle, Beşiktaş'ın Aboubakar'ı elinden çıkartması, önündeki bütün hedeflerden vazgeçmesi anlamına gelir.Devre arasında transfer için çalışmalar var. Bütçe oluşturulabilirse Beşiktaş'ın bir forvet, bir kanat oyuncusu ve olabilirse bir de 10 numarayı kadrosuna katma isteğinde olduğunu düşünüyorum.