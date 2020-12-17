Aboubakar’a ayrılık kapısı kapalı!

Beşiktaş’la 1+1 yıllık anlaşması bulunan golcüyle başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor. Ancak yönetim, sezon sonu değer kazanacağını düşünüyor. Yıllık 1.5 milyon Euro alan futbolcu 30 maçta oynarsa sözleşmesi uzayacak
Beşiktaş ile yeniden form tutan Vincent Aboubakar'ın talipleri de kapıya dayandı. Kamerunlu golcünün son 4 maçta ağları sarsıp toplam 5 gol atması ile birlikte menajerler nabız yoklamaya başlarken, Beşiktaş'ın ise oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Porto'dan bedelsiz alınan ve 1+1 yıllık imza attırılan 28yaşındaki oyuncunun,bu sezon 30 maça çıkmasıhalinde kontratı otomatikuzayacak. Deneyimli futbolcu, şimdiye kadar siyah-beyazlı forma ile 9 mücadelede görev aldı.
KONTRAT SAYESİNDE ELİ GÜÇLÜ
Oyuncunun performansı sonrası başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp devreye girdi. Ancak yapılan sağlam kontratnedeniyle bu transferde eligüçlü olan taraf Beşiktaş. Siyahbeyazlı takıma gelirken büyük fedakârlık yapan ve Porto'daki kazancının yarısına anlaşan Kamerunlu'nun yükselen performansı herkesi memnun ediyor. Bonuslarla kazancı 1.5 milyon Euro olan Aboubakar ile sezon sonuna kadar devam edecek yönetim, oyuncunun değerinin artacağını düşünüyor. Beşiktaş yönetimi oyuncudan sezon sonu para kazanmayı 'cebinde' tutarken, gelecek sezona saklamak da ihtimal dahilinde.
ÖNCELİK SAVUNMA
Bu sezon 11 lig maçında kalesinde 19 gol gören siyahbeyazlılar, sadece 2 karşılaşmayı gol yemeden kapattı. Geçen sezon Abdullah Avcı ile 11 maçta 13 gol yiyen Kartal'da teknik heyet de bu konuya eğildi. Antrenmanlarda takım savunmasına ağırlık veren Sergen Yalçın, özellikle stoperlerin kademe ve bire bir pozisyonlarda yaşadığı sıkıntıları çözmek istiyor.
HASİC'E YOL GÖRÜNDÜ
Beşiktaş'ın transfer dönemi kapandığında adı liste dışı kalacaklar arasında yer alan ancak taraftar baskısı ve uzun değerlendirmeler sonucu kadroda tutulan Ajdin Hasic'in devre arası kiralık gönderilmesi gündemde. 19 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulüplerine öncelik verildiği kaydedildi. Boşnak futbolcu 2 hafta arayla 2 kez Kovid-19'a yakalanmıştı.
ALİ GÜLTİKEN
BEŞİKTAŞ'A HEYECAN KATIYOR Aboubakar'ın şu anda Beşiktaş için önemi nedir? Ayrılık ihtimali takımı nasıl etkiler? Devre arasında transferde nokta atışı hangi bölgelere yapılmalı?
Normal olarak Türkiye Süper Ligi'nde doğru rakamları bulabilen oyuncuların satılmasından yanayım. Ama bugünVincent Aboubakar'ın durumubiraz farklı. Beşiktaş'ta heyecan yaratan, sonuç getiren en önemli oyuncu Aboubakar. En önemlinin yanında açık ara tek oyuncu! Bu nedenle, Beşiktaş'ın Aboubakar'ı elinden çıkartması, önündeki bütün hedeflerden vazgeçmesi anlamına gelir. Ki ben de böyle birdurumun olmayacağı kanaatindeyim. Devre arasında transfer için çalışmalar var. Bütçe oluşturulabilirse Beşiktaş'ın bir forvet, bir kanat oyuncusu ve olabilirse bir de 10 numarayı kadrosuna katma isteğinde olduğunu düşünüyorum.