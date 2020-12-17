Batuhan Kör gönülleri fethetti

Mali sorunlardan altyapıya ağırlık verip 22.5 yaş ortalaması yakalayan Timsah’ın genç ismi herkesi mest etti
Giriş Tarihi: 17.12.2020ABONE OL
Bursaspor, kupada 5-4'lük tarihi bir maçla Göztepe'yi elerken 4 gol atan Batuhan Kör herkein beğenisini topladı. Bursaspor altyapısındanyetişen 19 yaşındaki oyuncu, TFF1. Lig'de de bu sezon 5 gol atarken mali sorunlarlaboğuşan yeşil-beyazlıların umut ışığı oldu. Herkesin gözünü çevirdiği Ali Akman'ın ardından Batuhan da performansı ile Türk futbolunun geleceği adına büyük bir patlama yaparken milli takımlara da göz kırptı. Genç oyuncu ayrıca hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu açıkladı.
BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
Türkiye Kupası maçları bütün genç oyuncular için çok önemli bir vitrin. Tüm ülke izlediğinden motivasyonları yüksek oluyor ve başarılı olduklarında konuşulmaya başlanıyorlar. Zaten zor günler de ondan sonra başlıyor. Adı gazete manşetlerinde yer aldığında bir çalışıyorsa artık iki çalışmalı. Bursaspor altyapısındaki hocaların emeklerine sağlık. Ali Akman da Batuhan da Bursa'ya karşı olan manevi borçlarını ödemeli ve bu takımı Süper Lig'e geri getirmeli.