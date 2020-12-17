Batuhan Kör gönülleri fethetti

Bursaspor, kupada 5-4'lük tarihi bir maçla Göztepe'yi elerken 4 gol atan Batuhan Kör herkein beğenisini topladı.Herkesin gözünü çevirdiği Ali Akman'ın ardından Batuhan da performansı ile Türk futbolunun geleceği adına büyük bir patlama yaparken milli takımlara da göz kırptı. Genç oyuncu ayrıca hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu açıkladı.Türkiye Kupası maçları bütün genç oyuncular için çok önemli bir vitrin. Tüm ülke izlediğinden motivasyonları yüksek oluyor ve başarılı olduklarında konuşulmaya başlanıyorlar. Zaten zor günler de ondan sonra başlıyor. Adı gazete manşetlerinde yer aldığında bir çalışıyorsa artık iki çalışmalı. Bursaspor altyapısındaki hocaların emeklerine sağlık. Ali Akman da Batuhan da Bursa'ya karşı olan manevi borçlarını ödemeli ve bu takımı Süper Lig'e geri getirmeli.