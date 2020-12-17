Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL

'a sürpriz teklifi! 43 milyon TL

'de zirve mücadelesi veren , bir yandan da devre arasında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik olarak yapılanmaya giden ve alınacak oyuncular için kaynak arayışında olan siyah-beyazlı ekibe, sürpriz bir teklifi geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:53 Son Güncelleme: 17.12.2020 11:01 ABONE OL
Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL

'ın altyapıdan yetişen isimleri arasında yer alan Ersin Destanoğlu, geçen sezon Loris Karius'la yolların erken ayrılması sonrasında kaleyi devralmıştı.

Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL

Pandemi arasının ardından 'de 8 karşılaşmada görev alan ve istikrarlı bir görüntü çizmesiyle birlikte bu sezon da takımın 1 numarası olmaya devam eden 19 yaşındaki file bekçisi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'un ilgisini çekti.

Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL

Genç yeteneği bir süredir takibe alan 'un, kariyerinde büyük bir çıkış yaşayan kaleci için hazırladığı resmi teklifi siyah-beyazlılara ilettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL

Fransız temsilcisinin, Ersin için Yönetimi'ne 4.5 milyon euro'luk (yaklaşık 43 milyon TL) öneride bulunduğu bildirildi.

Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL

Siyah-beyazlıların ise ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşanan dönemde gelen bu flaş teklifi değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda sezon başında yeni kaleci transferi yapmayan siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'la yola devam etmişti.

Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL

Yakın zaman içerisinde Sergen hocanın bu kararının arkasında durduğunu açıklaması sonrasında ocak ayı için de yapılan çalışmaları durduran yönetim, Ersin konusunda teknik ekiple birlikte karar verecek. Genç kalecinin ayrılığı halinde ara döneminde Kartal'a yeni bir kaleci kazandırılacak. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Yüz yüze eğitim için geri sayım sona erdi! Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB genelgesi ile yanıt buldu
Son dakika haberi... İşte 2020 Aralık sıfır otomobil fiyatları ve indirimler
Son dakika haberi: Nusret Gökçe 850 bin TL maaşla çalışacak eleman arıyor! Sadece iki şartı var...
Son dakika haberi... Aynı evde 2 kadınla yaşayan müzisyen sırayı şaşırınca öldürüldü!
SON DAKİKA | 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret zammı hakkında kritik detay!
Maskenizin kenarına bir damla damlatın! Covid’le savaşta etkili antiviral bitkiler
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında SON DAKİKA kararı! Mahkeme ilan etti...
CHP'deki taciz skandalıyla ilgili son dakika gelişmesi! Görüntüler istenince...
SON DAKİKA | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımladı
Bakan Selçuk son dakika olarak duyurmuştu... Yüz yüze eğitim kararı, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! 43 milyon TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA