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Edinason Cavani sosyal medyadaki yorumundan 3 maç ceza aldı!

ekiplerinden 'ın Uruguaylı golcüsü sosyal medya hesabından takipçisine yaptığı bir yorum nedeniyle 3 maç ceza aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:14 Son Güncelleme: 17.12.2020 16:33 ABONE OL
Edinason Cavani sosyal medyadaki yorumundan 3 maç ceza aldı!

ekiplerinden 'da forma giyen , sosyal medya hesabından yaptığı bir yorum nedeniyle 3 maçtan men cezası aldı.

Edinason Cavani sosyal medyadaki yorumundan 3 maç ceza aldı!

Cavani, Instagram hesabında "Seni seviyorum Matador!" yorumu yapan bir takipçisine "Teşekkürler negrito" ifadesiyle cevap verince ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Edinason Cavani sosyal medyadaki yorumundan 3 maç ceza aldı!

Olayı inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı oyuncuya 3 maçtan men cezası verdi.

Edinason Cavani sosyal medyadaki yorumundan 3 maç ceza aldı!

Olayla ilgili yorumunu hemen sildiğini belirten Cavani, "İnsanların canını sıkmak en son isteyeceğim şeydir. Kullandığım kelimenin ne anlama gelebileceğini düşünmeden hareket ettim" ifadelerini kullandı.

Edinason Cavani sosyal medyadaki yorumundan 3 maç ceza aldı!

yönetimi ise resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada tüm oyuncularının ırkçılığa karşı olduğunu belirtirken, Cavani'nin olay hakkında bilgi aldıktan sonra özür dilediğini ve yorumunu sildiğini vurguladı.

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Edinason Cavani sosyal medyadaki yorumundan 3 maç ceza aldı!
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