Edinason Cavani sosyal medyadaki yorumundan 3 maç ceza aldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorum nedeniyle 3 maçtan men cezası aldı.
Cavani, Instagram hesabında "Seni seviyorum Matador!" yorumu yapan bir takipçisine "Teşekkürler negrito" ifadesiyle cevap verince ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Olayı inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı oyuncuya 3 maçtan men cezası verdi.
Olayla ilgili yorumunu hemen sildiğini belirten Cavani, "İnsanların canını sıkmak en son isteyeceğim şeydir. Kullandığım kelimenin ne anlama gelebileceğini düşünmeden hareket ettim" ifadelerini kullandı.
Manchester United yönetimi ise resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada tüm oyuncularının ırkçılığa karşı olduğunu belirtirken, Cavani'nin olay hakkında bilgi aldıktan sonra özür dilediğini ve yorumunu sildiğini vurguladı.