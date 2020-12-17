Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

Gerçek mevkisi ön libero olan Brezilyalı yıldız, stoperde de görev yaptı. Fenerbahçe'de 45 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Gustavo bu maçların 5'inde stoper olarak görev aldı.