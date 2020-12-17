Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a sahasında mağlup olarak şok yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u tek golle geçti.
Kupada son 16 turuna kalmayı başaran sarı-lacivertlilerde gözler tamamen deplasmanda oynanacak kritik Gaziantep FK maçına çevrildi.
Kanarya'da Altay Bayındır, kupa maçında gördüğü kırmızı kartla zorlu virajda forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılıp Kadıköy'de oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasına moralli gitmek istiyor.
EMRE BELÖZOĞLU TOPLANTI YAPTI!
Ajansspor'un haberine göre, kritik Gaziantep deplasmanına hazırlanan sarı lacivertliler, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası sıkıntılı bir süreç yaşadı.
Bu dönemde devreye giren sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve oyuncuların da bulunduğu geniş kapsamlı bir toplantı yaptı.
LUIZ GUSTAVO DEVREYE GİRDİ!
Sadece teknik kadro değil futbolcularda kendi aralarında yaptıkları toplantılarda kötü gidişatı durdurmak istiyor. Brezilyalı Luiz Gustavo, Beşiktaş maçında Mauricio Lemos'a tepki göstermişti. Bunun ardından arkadaşlarıyla sorun yaşadığı iddia edilmişti.
Ancak takımın ikinci kaptanı olan Gustavo'nun da elini taşın altına koyduğu öğrenildi. Fenerbahçe'ye geçen sezon başında transfer edilen Luiz Gustavo'nun, futbolcu arkadaşlarıyla toplantı yaparak takımdaki kötü gidişatı durdurmak için gayret gösterdiği belirtildi.
SAHANIN İÇİNDE ÖRNEK OYUNCU
Gustavo saha dışında takımı toplamak için çaba gösterirken saha içinde ortaya koyduğu mücadele ile taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.
Gerçek mevkisi ön libero olan Brezilyalı yıldız, stoperde de görev yaptı. Fenerbahçe'de 45 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Gustavo bu maçların 5'inde stoper olarak görev aldı.