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'de 'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

Son dakika haberleri... 'de çıktığı son 5 maçta 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de ikinci kaptan devreye girdi. Brezilyalı yıldızdan Süper Lig'de oynayacakları FK maçı öncesi flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 19:59 ABONE OL
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

'de 'a sahasında mağlup olarak şok yaşayan , 'nda Karacabey Belediyespor'u tek golle geçti.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

Kupada son 16 turuna kalmayı başaran sarı-lacivertlilerde gözler tamamen deplasmanda oynanacak kritik FK maçına çevrildi.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

Kanarya'da Altay Bayındır, kupa maçında gördüğü kırmızı kartla zorlu virajda forma giyemeyecek. , FK maçından galibiyetle ayrılıp 'de oynanacak olan karşılaşmasına moralli gitmek istiyor.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

EMRE BELÖZOĞLU TOPLANTI YAPTI!
Ajansspor'un haberine göre, kritik deplasmanına hazırlanan sarı lacivertliler, mağlubiyeti sonrası sıkıntılı bir süreç yaşadı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

Bu dönemde devreye giren sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve oyuncuların da bulunduğu geniş kapsamlı bir toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

LUIZ GUSTAVO DEVREYE GİRDİ!
Sadece teknik kadro değil futbolcularda kendi aralarında yaptıkları toplantılarda kötü gidişatı durdurmak istiyor. Brezilyalı , maçında Mauricio Lemos'a tepki göstermişti. Bunun ardından arkadaşlarıyla sorun yaşadığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

Ancak takımın ikinci kaptanı olan Gustavo'nun da elini taşın altına koyduğu öğrenildi. 'ye geçen sezon başında transfer edilen 'nun, futbolcu arkadaşlarıyla toplantı yaparak takımdaki kötü gidişatı durdurmak için gayret gösterdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

SAHANIN İÇİNDE ÖRNEK OYUNCU
Gustavo saha dışında takımı toplamak için çaba gösterirken saha içinde ortaya koyduğu mücadele ile taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!

Gerçek mevkisi ön libero olan Brezilyalı yıldız, stoperde de görev yaptı. 'de 45 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Gustavo bu maçların 5'inde stoper olarak görev aldı.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan kötü gidiş sonrası flaş hamle!
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