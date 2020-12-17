MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Ali Koç'a yanıt!

MHK Başkanı Serdar Tatlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem atamaları kurayla çekilsin şeklindeki önerisine cevap verdi.



Tatlı, böyle bir durumun dünyada örneğinin olmadığını ancak UEFA'dan izin alınarak bu uygulamanın yapılmasının mümkün olabildiğini belirtti.



Tatlı'nın TRT Spor'da konuyla ilgili sözleri şu şekilde;



"Avrupa'nın gelişmiş liglerinde böyle bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir atama şekli yok. Yaptığımız sohbetlerde Uilenberg ve Roberto ile UEFA'nın da çok öneride bulunmadığını biliyoruz. Ülke federasyonlarının insiyatifinde olan bir konudur, UEFA'nın görüşünü almak kaydıyla Federasyonlar bunu yapabilirse yapılabilir."

"FUTBOL SEYRİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Uilenberg ile beraber sezon başından bu yana eğitimlerde UEFA'nın gönderdiği eğitim paketleri üzerinden inceleme yapıyoruz. İncelemelerde hakem arkadaşlara düşüncelerimizi aktarıyoruz. IFAB'ın söylediklerine de bağlı kalarak veriyoruz. Bizim ülkemizdeki futbol seyrini artırmak için ne yapmalıyız konusunu tartışıyoruz. Futbolcuların en ufak müdehelaye düdük çaldığını görüyoruz. İngiltere'nin Almanya'nın örnek verildiği konusunu inceledik. Oyunun bütün alanında hafif temas hissettiğiniz durumları oynatın dedik. Oyunun her alanında hafif temasları devam ettirmeleri gerektiğini söyledik. UEFA bile son dönemde basit penaltı olmasını istemediği görüntüleri eğitimlerine kattı. Oyunun sık kesilmemesi için önlemler alınmaya çalışıldı. Biz de sezon öncesi eğitimlerinde hakemlerden bunu istedik."

"VAR ELİNDE NET BİR KANIT VAR İSE MÜDAHİL OLUR"

"Biz hakemlerimize verdiğimiz eğitimleri FIFA ve UEFA'nın talimatlarıyla yapıyoruz. Eğer elinde net bir kanıt var ise VAR'a başvurulması gerekiyor. Elinde net kanıt yoksa zaten ne değerlendirilecek. Net biçimde ortaya koyabilmeli VAR odası. Hakemlerimize hafta içerisinde yaptığımız haftasonu maçlarının analizinde VAR hakemlerimizdeki eksikliklerimizi hakemlerimize mail olarak gönderiyoruz çarşamba günleri. VAR hakemlerimizi de eksiklikleri üzerinden perşembe günleri bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz."

"VAR SAHADAKİ HAKEME YARDIMCI OLMAK İÇİN VAR"

"VAR sahadaki hakemi etkileyemez. VAR, yardımcı hakemler gibi orta hakeme yardımcı olmak için VAR var hakemi. VAR protokolünün içerisinde şu var: Maçın seyrini değiştirebilecek net bir kanıt varsa devreye girsin deniyor. Hakem vermiş olduğu karar konusuna inanıyorsa, kararının doğru olduğunu düşünüyorsa VAR'ın görüş belirtmesine rağmen kararında diretebilir. Hakemin kararını yönlendirmeye yetkisi yok, ona bir opsiyon tanıyıp inceleme tavsiyesinde bulunuyor."

"VAR ÖNERİDE BULUNSA BİLE KARAR HAKEMİNDİR"

"İncelemeyi orta hakem başlatır. Eğer hakem tereddüte düşerse tekrar inceleme şansına sahiptir. Hakem inceledikten sonra kararını değiştirip değiştirmeme hakkına sahiptir. Kararı orta hakem başlatır. VAR hakeme inceleme önerdiği zamanlarda bile karar sahadaki hakemindir."

"21 KULÜPTEN 5'İ BİZDEN KURAL EĞİTİMİ İSTEDİ"

"VAR için 21 takımdan 5'i bize kurallar konusunda talepte bulundu. Genel kurallar ve VAR ile ilgili biz sadece 5 kulübümüze eğitimci gönderip eğitim verdik. Burada önemli olan futbolcuların ve teknik heyetin eğitim almasıdır. Eğitimci arkadaşlarla sonrasında konuşuyoruz, eğitim alan futbolcularımızın da duyarsız kaldığı bilgisini alıyorum. Kuralları kimse öğrenmek istemiyor. Yönetici, taraftar, kulüpler kimse kuralları öğrenmek istemiyor. Futbolcular eğitimleri alırken bir an evvel bitsin gözüyle bakıyor. Biz açığız, isteyen herkese oyun kurallarıyla ilgili her zaman açığız yeter ki bize talep gelsin."

"VAR KAYITLARININ KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Ben VAR kayıtlarını zaman zaman dinlerim. VAR kayıtlarının açıklanmaması konusunda IFAB'ın tavsiyesi var. VAR kayıtlarını dinlediğim zamanlar oldu. VAR kayıtlarının sızdırılması teknik olarak mümkün değil."