Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılı ekipte, bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao ilginç bir istatistiğe imza atmak üzere.
Geçen sezon takıma dahil edilen ve 29 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli golcü bu maçlarda 16 gol atma başarısı gösterdi.
Kolombiyalı forvet sakatlığı nedeniyle ise şu ana kadar 28 maçı kaçırmış durumda.
Sakatlıktan dolayı 5 Kasım'dan beri takımdan ayrı olan Falcao'nun Karagümrük mücadelesinde de kadroya girmesi beklenmiyor.
Tecrübeli golcü, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmemesi halinde Galatasaray kariyerindeki 29'uncu maçını kaçırmış olacak.
34 yaşındaki golcünün görev yaptığı ve kaçırdığı maç sayıları eşitlenmiş olacak.