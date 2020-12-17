Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Bunu kimse beklemiyordu

'dan flaş istatistik! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'in 13. haftasında 'e konuk olacak. Bu maç öncesinde sakatlığı bulunan 'nun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Kolombiyalı golcü, bu maçı da kaçırırsa, oynamadığı maçlar ile oynadığı maçların sayısı eşitleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:25 Son Güncelleme: 17.12.2020 12:37 ABONE OL
Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Kaçırdığı maçlar...

Sarı-kırmızılı ekipte, bir süredir sakatlığı bulunan ilginç bir istatistiğe imza atmak üzere.

Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Kaçırdığı maçlar...

Geçen sezon takıma dahil edilen ve 29 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli golcü bu maçlarda 16 gol atma başarısı gösterdi.

Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Kaçırdığı maçlar...

Kolombiyalı forvet sakatlığı nedeniyle ise şu ana kadar 28 maçı kaçırmış durumda.

Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Kaçırdığı maçlar...

Sakatlıktan dolayı 5 Kasım'dan beri takımdan ayrı olan Falcao'nun Karagümrük mücadelesinde de kadroya girmesi beklenmiyor.

Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Kaçırdığı maçlar...

Tecrübeli golcü, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmemesi halinde kariyerindeki 29'uncu maçını kaçırmış olacak.

Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Kaçırdığı maçlar...

34 yaşındaki golcünün görev yaptığı ve kaçırdığı maç sayıları eşitlenmiş olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Yüz yüze eğitim için geri sayım sona erdi! Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB genelgesi ile yanıt buldu
Son dakika haberi... İşte 2020 Aralık sıfır otomobil fiyatları ve indirimler
Son dakika haberi... Aynı evde 2 kadınla yaşayan müzisyen sırayı şaşırınca öldürüldü!
Maskenizin kenarına bir damla damlatın! Covid’le savaşta etkili antiviral bitkiler
Son dakika haberi: Nusret Gökçe 850 bin TL maaşla çalışacak eleman arıyor! Sadece iki şartı var...
Bakan Selçuk'tan SON DAKİKA müjdesi! Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim kararı..
SON DAKİKA | 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret zammı hakkında kritik detay!
CHP'deki taciz skandalıyla ilgili son dakika gelişmesi! Görüntüler istenince...
SON DAKİKA | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımladı
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında SON DAKİKA kararı! Mahkeme ilan etti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Bunu kimse beklemiyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA