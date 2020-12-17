Samandıra’da kritik toplantı

Yeni Malatya yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç takımla ilk kez buluştu. 'Mücadele'ye vurgu yapan Fenerbahçe Başkanı, "Burası Fenerbahçe... Giydiğiniz formanın hakkını verin, ağırlığını bilin. Artık kayba tahammülümüz yok" dedi
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün FB TV'ye çıkıp, Kadıköy'de üst üste gelen yenilgileri değerlendirmiş ve "Panik yapmıyoruz.Benim ve başkan Ali Koç'unolduğu yerde paniğe yer yok" demişti... Başkan Koç, yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile birlikte dün öğle saatlerinde Sancaktepe Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulundu.
BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM
Yeni Malatya mağlubiyeti sonrasında futbolcularla ilk kez temas kuran Koç, takımla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirerek, herkese önemli mesajlar verdi. Galatasaray'ın DarıcaGençlerbirliği karşısında turu geçmesinerağmen zorlandığını belirten Başkan, Karacabey karşısında dikkatli olunmasını isterken, Yeni Malatya maçındaki görüntüden memnun olmadığını da dile getirdi. Ali Koç, "Burası Fenerbahçe... Herkes giydiğiformanın hakkını vermek zorunda.Bundan sonraki süreçte böyle birgörüntü istemiyorum" diye konuştu.
YETER Kİ SİZ MÜCADELE EDİN!
Artık kayba tahammüllerinin kalmadığını belirten Koç, "Önce Gaziantepdeplasmanı ardından Başakşehirile Kadıköy'de oynayacağımızmaç çok önemli. Bu iki maçta kayıp yaşamamak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum. 2021 yılına en güçlü şekildegirmeliyiz. Herkes Fenerbahçe'de olduğunu unutmadan maçlara hazırlanmalı. Yaşayabileceğiniz en ufak sorunda hocanız, sportif direktörünüz ve ben burada olacağım. Biz herşartta arkanızdayız, yeter ki mücadeleedin" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Koç, Samandıra'daki toplantının ardından kupa karşılaşması için stada geçti. Bu sezon ilk kez locasında maç izledi.