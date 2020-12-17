Samandıra’da kritik toplantı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün FB TV'ye çıkıp, Kadıköy'de üst üste gelen yenilgileri değerlendirmiş vedemişti... Başkan Koç, yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile birlikte dün öğle saatlerinde Sancaktepe Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulundu.Yeni Malatya mağlubiyeti sonrasında futbolcularla ilk kez temas kuran Koç, takımla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirerek, herkese önemli mesajlar verdi.belirten Başkan, Karacabey karşısında dikkatli olunmasını isterken, Yeni Malatya maçındaki görüntüden memnun olmadığını da dile getirdi. Ali Koç,diye konuştu.Artık kayba tahammüllerinin kalmadığını belirten Koç,Bu iki maçta kayıp yaşamamak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum.Herkes Fenerbahçe'de olduğunu unutmadan maçlara hazırlanmalı. Yaşayabileceğiniz en ufak sorunda hocanız, sportif direktörünüz ve ben burada olacağım.ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanı Koç, Samandıra'daki toplantının ardından kupa karşılaşması için stada geçti. Bu sezon ilk kez locasında maç izledi.