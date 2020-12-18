Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!

ve 'ın savaşı!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından ve , gelecek sezonun kadrosunu planlamaya şimdiden başladı. Ezeli rakipler transferde yine birbirlerine rakip oldu...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:45 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ve aynı isimleri listesine aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!

Sarı-lacivertliler 'ın da gündeminde olan isimler için ilk teması kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

, ezeli rakibi 'ın kadrosuna katmak istediği 2 genç yıldız adayına kanca attı. Sarı-Lacivertliler, 'un 22 yaşındaki ön liberosu 'ın menajeriyle temas kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!

19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor için ise 'un kapısı çalındı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!

BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. için ise 'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!

ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK

'nin bu hamlesine 'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hastanede patlama oldu! Eski belediye başkanı da hayatını kaybetti
Son Dakika Haberi: Bakan Selçuk'tan son dakika duyurusu! Okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar
Son dakika haberler: Angelina Jolie'ye benzemek için meğer herkesi kandırmış! İranlı zombi gelin Sahar Tabar hakkında şoke eden gerçek
Son Dakika Haberler: Altında yön yukarı döndü! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın uzmanlardan kritik altın fiyatları yorumu geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA açıklaması! Yüz yüze eğitimde flaş gelişme...
Son dakika haberleri | Türkiye günlük koronavirüs tablosu: 19 Aralık corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklandı!
E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
Son dakika: Esnafa 1000 TL hibe desteği (kira yardımı) başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek?
Sayıştay'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi raporu dudak uçuklattı
Tren yalancıları özür dileyecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA