Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Batuhan Kör savaşı!

ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK

Fenerbahçe'nin bu hamlesine Galatasaray'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu. (Takvim)