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'de gözler FK maçında! En kritik 90 dakika

'in 13. haftasında FK'ya konuk olacak 'de sakatlara Sosa eklendi. da cezalı duruma düştü. Kötü sonuçlardan baskı altında kalan sarı-lacivertli takım, Gaziantep’te zoraki değişikliklerle sahaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:45 ABONE OL
Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK maçında! En kritik 90 dakika

Süper Lig'deki son Malatyaspor yenilgisinin ardından camia içinde de ağır eleştirilerin yapıldığı Fenerbahçe, yarın en zorlu 90 dakikalardan birine çıkacak. Ligin formda takımı olan ve 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gaziantepspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu önemli karşılaşmaya 6 kilit isminden yoksun çıkacak. Tedavileri devam eden Perotti, Samatta, Valencia ve Lemos'a kupa maçında sakatlanan Jose Sosa eklendi. Kaleci Altay da gördüğü kırmızıyla cezalı duruma düştü. İç sahada üst üste 3 maçtır kaybeden Fenerbahçe, eleştirilere karşı baskı altında kalırken, Gaziantep'te psikolojik bir savaş verecek.

GÖKHAN KULÜBEYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, eksikler nedeniyle kadroda ve saha dizilişinde zoraki değişikliklere gidecek. Fotomaç'ın haberine göre kaleyi Harun koruyacak. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Gökhan'ın yerine sağ bekte Sangare görev yapacak. Göbekte Serdar Tisserand, solda Caner forma giyecek. Sosa'nın yoklunduğu orta alanda Luiz Gustavo-Ozan, önlerinde ise Mert Hakan oynayacak. Ferdi'yi kulübeye çekecek olan genç hoca, kanatlarda Thiam ile Pelkas ikilisini sahaya sürecek. En uçta ise geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine Papiss Cisse ile gol arayacak olan Fenerbahçe, tüm kozlarını bu 90 dakikada kullanacak.

SAMANDIRA'DA DURMAK YOK
Kupada önceki Karacabey'i 1-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, hız kesmeden ligde oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıklıkları bulunan Perotti ile Valencia çalışmalarını salonda sürdürürken, Sosa Tolga, Lemos ve Samatta'nın tedavilerine devam edildi.

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Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK maçında! En kritik 90 dakika
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