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Flaş sözleri! "Para için gelmiş diyorlar ama..."

Geçtiğimiz sezon forması giyen ancak yaz transfer döneminde 'un yolunu tutan , gündeme dair açıklamalarda bulunurken, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi 'yla ilgili de konuştu. Büyük, Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a para için geldiği yönündeki eleştirilere cevap verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:22 Son Güncelleme: 18.12.2020 12:23 ABONE OL
Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

'da 1 sezon forma giyen ve sarı-kırmızılı ekipten kendi isteğiyle ayrıldığını belirten , yaşanan o sürece ve tartışılan yıldız 'nun durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

"Kimse bana 'dan git demedi. Tekrar Fatih hocama çok teşekkür ederim. Bana gösterdiği ilgi alaka, verdiği forma şansı benim için utulmaz bir sezondu o sezon.

Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

Ayrılırken de hocamdan izin alarak ayrıldım. Hocayla konuştuğumda beni kesinlikle gönderme taraftarı olmadığını defalarca dile getirdi. 'Senin hayatın, senin kararın' diyerek bana yardımcı oldu. Hocamla da iyi ayrıldım.

Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

Kötü ayrılmadım yani 'dan. Kimse bana da git demedi. Ne yönetimden ne de hoca grubundan. Çok iyi anılar ve ilişkilerle ayrıldım.

Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

stadının inanılmaz bir atmosferi var. Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı ilk 11 maçımdı ve sahaya çıkarken tüylerim diken diken oldu.

Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

20 maç oynamış kadar oldum o maçta. Berabere kalmayıp yenilsek bu kadar üzülmezdim. Son dakika yediğimiz gol yüzünden berabere bitti ve beni inanılmaz üzdü. Hala açıp açıp izlerim o golü. İnanılmaz bir duyguydu benim için.

Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

inanılmaz bir oyuncu. Yaşadığı sakatlıklar kolay sakatlıklar değil. Daha önce yaşadığı ve şimdi yaşadıkları var. Yaş ilerledikçe daha çok hissediyorsunuz o ağrıları.

Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

Çok kaliteli oyuncu ama futbolda şuanda her zaman güçlü olmak ve kalmak zorundasınız. da güçlü kalmak için çalışıyor ama maalesef vücudu buna izin vermiyor artık.

Flaş Falcao sözleri! Para için gelmiş diyorlar ama...

Kalitesi inanılmaz, tartışılmaz. Antrenmandaki çalışması ve özverisi çok iyi. Herkes buraya para almaya gelmiş gibi düşünüyor ama antrenmanlarda da koşan, çalışan, mücadele eden bir oyuncu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan! Tanıdığım için çok mutluyum.

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Flaş Falcao sözleri! "Para için gelmiş diyorlar ama..."
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