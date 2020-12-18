Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Fatih Terim neye kızdı?

Karagümrük Başkanı : neye kızdı?

’in 13’üncü haftasında sahasında ’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Başkanı , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 22:46 ABONE OL
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Fatih Terim neye kızdı?

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sadece kendilerine değil, birçok takıma karşı yapılan yanlışların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini belirten Süleyman Hurma, "Stresli, gergin ve galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç oldu. Umut ediyorum ki bir an önce sadece bize değil, birçok takıma karşı sahada olan, VAR odasında olan yanlışlıklar düzeltilir diye düşünüyorum. Aksi taktirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü bu en nihayetinde bir oyun. Ancak çok büyük emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla bütün ilgili ve yetkilileri bu durumu bir an önce düzeltmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'İN NEYE KIZDIĞINI BİLMİYORUM"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in karşılaşma içinde neye kızdığını bilmediğini ifade eden Hurma, "Galatasaray'ın tepkisinin ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ben objektif maç izliyorum. Fatih hoca neye kızdı, kime kızdı, neden kızdı bilmiyorum. Kendi tepkilerimizin çok haklı ve yerinde olduğunu biliyorum. Bunu uzmanlar da söylüyor. Eski hakem hocaları, bize gelen telefonlar, evinde maç izleyenler de söylüyor. Bunu bu şekilde söylüyorlar."

"FUTBOL ADINA PENALTIDAN DAHA TEHLİKELİ ŞEYLER OLDU"
Galatasaray'ın kazandığı penaltı kendisine sorulan Hurma şöyle cevap verdi: "Tek tek pozisyonlara girersem çok şey söylemem lazım. Ama futbol adına penaltı pozisyonundan tehlikeli ve daha garez şeyler oldu sahada. Bunlara dikkat edelim, yapmayalım. Aksi taktirde futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor."

"BİRKAÇ OYUNCU DAHA ALDIK"
Açıkladıkları isimler haricinde birkaç ismi daha kadrolarına kattıklarını söyleyen Hurma, "Onyekuru ile ilgili bir düşüncemiz yok. Birkaç oyuncu daha aldık ama onlar takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Çok iyi oyuncular aldık. İnşallah ikinci devre daha güçlü olacağız. Çünkü son dönemlerde gerçekten hem pandemiden dolayı hem de başımıza gelen kartlardan dolayı geniş bir kadro kurma zorunluluğu oluştu" dedi.

"BİZ BU KONUDAKİ DÜŞÜNCELERİMİZİ AYLAR ÖNCE SÖYLEDİK"
Bugün Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan açıklama kendisine sorulan Süleyman Hurma, sözlerini şöyle noktaladı: "Kulüpler Birliği'nin yetkilileri konuştu. Biz bu konudaki düşüncelerimizi aylar önce söyledik. Aylar önce söylediğimiz şeyleri şimdi tekrar burada söylemek istemiyorum. Kulüpler Birliği'nin bir başkanı ve yönetimi var. Onlar konuşsun, ben bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? Haftanın BİM aktüel ürünler indirimleri başladı!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim duyurusu! Okullar ne zaman açılacak? Yeni genelge yayımlandı..
Son dakika haberi: Hakkari'deki 6 kişilik ailenin evi yılan istilasına uğradı! Evlerini terk etmek zorunda kaldılar
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim genelgesi! Okullar ne zaman açılacak?
Çin aşısı hakkında son dakika haberi! Aşıyı olan Türk profesör antikor sonucunu paylaştı
Son dakika haberler: Angelina Jolie'ye benzemek için herkesi kandırmış! İranlı zombi gelin hakkında çarpıcı gerçek...
Son dakika! Mevduat faiz oranları arttı! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar
Son Dakika Haber: Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise'den imalı sosyal medya paylaşımı! Sürpriz gelişme kafaları karıştırdı!
Son Dakika Haberler - 4 yerli aşıdan müjdeli haber geldi! Bakan Mustafa Varank duyurdu...
Son Dakika Haberi: İşte 2020 Aralık ayı sıfır otomobil fiyatları! Yeni listedeki indirimler de belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Fatih Terim neye kızdı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA