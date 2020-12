Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Fatih Terim neye kızdı?

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sadece kendilerine değil, birçok takıma karşı yapılan yanlışların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini belirten Süleyman Hurma, "Stresli, gergin ve galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç oldu. Umut ediyorum ki bir an önce sadece bize değil, birçok takıma karşı sahada olan, VAR odasında olan yanlışlıklar düzeltilir diye düşünüyorum. Aksi taktirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü bu en nihayetinde bir oyun. Ancak çok büyük emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla bütün ilgili ve yetkilileri bu durumu bir an önce düzeltmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'İN NEYE KIZDIĞINI BİLMİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in karşılaşma içinde neye kızdığını bilmediğini ifade eden Hurma, "Galatasaray'ın tepkisinin ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ben objektif maç izliyorum. Fatih hoca neye kızdı, kime kızdı, neden kızdı bilmiyorum. Kendi tepkilerimizin çok haklı ve yerinde olduğunu biliyorum. Bunu uzmanlar da söylüyor. Eski hakem hocaları, bize gelen telefonlar, evinde maç izleyenler de söylüyor. Bunu bu şekilde söylüyorlar."



"FUTBOL ADINA PENALTIDAN DAHA TEHLİKELİ ŞEYLER OLDU"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı kendisine sorulan Hurma şöyle cevap verdi: "Tek tek pozisyonlara girersem çok şey söylemem lazım. Ama futbol adına penaltı pozisyonundan tehlikeli ve daha garez şeyler oldu sahada. Bunlara dikkat edelim, yapmayalım. Aksi taktirde futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor."



"BİRKAÇ OYUNCU DAHA ALDIK"

Açıkladıkları isimler haricinde birkaç ismi daha kadrolarına kattıklarını söyleyen Hurma, "Onyekuru ile ilgili bir düşüncemiz yok. Birkaç oyuncu daha aldık ama onlar takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Çok iyi oyuncular aldık. İnşallah ikinci devre daha güçlü olacağız. Çünkü son dönemlerde gerçekten hem pandemiden dolayı hem de başımıza gelen kartlardan dolayı geniş bir kadro kurma zorunluluğu oluştu" dedi.



"BİZ BU KONUDAKİ DÜŞÜNCELERİMİZİ AYLAR ÖNCE SÖYLEDİK"

Bugün Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan açıklama kendisine sorulan Süleyman Hurma, sözlerini şöyle noktaladı: "Kulüpler Birliği'nin yetkilileri konuştu. Biz bu konudaki düşüncelerimizi aylar önce söyledik. Aylar önce söylediğimiz şeyleri şimdi tekrar burada söylemek istemiyorum. Kulüpler Birliği'nin bir başkanı ve yönetimi var. Onlar konuşsun, ben bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum."