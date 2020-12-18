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Kendi tarihinin YAZICIsı

, formasıyla altın dönemini yaşıyor

Giriş Tarihi: 18.12.2020 ABONE OL
Kendi tarihinin YAZICIsı
Fransız ekibi Lille'i Türk yıldızları golleriyle sırtlamaya devam ederken, Yusuf Yazıcı da performansıyla kendini aşmış durumda. Son olarak Dijon maçında fileleri havalandırmayı başaran milli futbolcu, Trabzonspor'da bir sezonda attığı gol sayısını geride bıraktı ve kariyerinin zirvesine çıktı. 20 resmi maçta 11 gol kaydeden Yusuf, bunun yanında 3 de asist yaptı. Ligde 5, Avrupa Ligi'nde 6 gol atan 23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla 35 maçta 10 gole imza atmıştı.

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