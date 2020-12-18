Kendi tarihinin YAZICIsı

Fransız ekibi Lille'i Türk yıldızları golleriyle sırtlamaya devam ederken, Yusuf Yazıcı da performansıyla kendini aşmış durumda. Son olarak Dijon maçındafileleri havalandırmayı başaran milli futbolcu, Trabzonspor'da bir sezonda attığı gol sayısını geride bıraktı ve kariyerinin zirvesine çıktı. 20resmi maçta 11gol kaydeden Yusuf, bunun yanında 3 deasist yaptı. Ligde 5, Avrupa Ligi'nde 6 gol atan 23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla 35 maçta 10 gole imza atmıştı.