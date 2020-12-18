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gerçeği ortaya çıktı! 18 milyon euro...

'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı , yaşanan pandemi sürecinde ödemelerini düzenli alamadığı için sözleşmesini feshetmişti. Taraflar arasında yaşanan bu süreç ise 'ya taşınmıştı. Alman basını, FIFA'daki davanın yıldız futbolcunun lehine sonuçlandığını ve sarı-lacivertli takımın Kruse'ye 7.5 milyon euro tazminat ödeyeceğini iddia etti. Bu gelişmelerin ardından davaya ilişkin bir detay daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:33 Son Güncelleme: 18.12.2020 12:04 ABONE OL
Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! 18 milyon euro...

, disiplinsiz tavırlarıyla hep sorun olan ve Alman futbolcu 'den kurtulamıyor.

Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! 18 milyon euro...

Geçtiğimiz haziran ayında maaşını alamadığı için 3 yıllık sözleşmesini tek taraflı feshederek ülkesine dönen ve sonrasında Union Berlin'e imza atan 'nin, 'ye karşı 'da açtığı davayı kazandığı iddia edildi.

Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! 18 milyon euro...

Alman Kicker'ın haberine göre, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dava açan 32 yaşındaki Alman futbolcu haklı bulunurken, , 7.5 milyon euro (yaklaşık 71.5 milyon TL) ödemeye mahkum edildi.

Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! 18 milyon euro...

Sarı-lacivertli ekibin yıl sonuna kadar itiraz hakkının olduğu ve bunu kullanacağı belirtildi.

Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! 18 milyon euro...

18 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Öte yandan 'nin, sözleşmenin tek taraflı feshetmesinden dolayı Kruse'den 18 milyon euro tazminat talep ettiği de haberin detaylarında yer aldı.

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Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! 18 milyon euro...
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