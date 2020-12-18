Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! 18 milyon euro...

Geçtiğimiz haziran ayında maaşını alamadığı için 3 yıllık sözleşmesini tek taraflı feshederek ülkesine dönen ve sonrasında Union Berlin'e imza atan Max Kruse'nin, Fenerbahçe'ye karşı FIFA'da açtığı davayı kazandığı iddia edildi.
Alman Kicker'ın haberine göre, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dava açan 32 yaşındaki Alman futbolcu haklı bulunurken, Fenerbahçe, 7.5 milyon euro (yaklaşık 71.5 milyon TL) ödemeye mahkum edildi.
Sarı-lacivertli ekibin yıl sonuna kadar itiraz hakkının olduğu ve bunu kullanacağı belirtildi.
18 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin, sözleşmenin tek taraflı feshetmesinden dolayı Kruse'den 18 milyon euro tazminat talep ettiği de haberin detaylarında yer aldı.