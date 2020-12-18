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bir hamle yaptı! G.Saray'a dönecek mi?

'de aldığı seri galibiyetlerle zirveye ortak olan , bir yandan da ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında edeceği konuşulan Rodrigues'in sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:09 Son Güncelleme: 18.12.2020 09:24 ABONE OL
Rodrigues sürpriz bir hamle yaptı! G.Saray'a dönecek mi?

'de bu sezon son, özellikle haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdüren , yapacağı takviyeler için devre arasını iple çekiyor.

Rodrigues sürpriz bir hamle yaptı! G.Saray'a dönecek mi?

Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda bazı mevkilere yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar için bir süredir iddiaları ortaya atılıyordu.

Rodrigues sürpriz bir hamle yaptı! G.Saray'a dönecek mi?

Ocak ayında 'a geleceği öne sürülen Rodrigues, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor...

Rodrigues sürpriz bir hamle yaptı! G.Saray'a dönecek mi?

Tecrübeli futbolcunun, takımı Al Ittihad ile sözleşmesini 2 yıllığına uzatmayı planladığı ifade edildi.

Rodrigues sürpriz bir hamle yaptı! G.Saray'a dönecek mi?

Sezon başında 'nin geri gönderdiği Yeşil Burun Adalı oyuncunun, Ittihad'ın sözleşme yenileme teklifini kabul ettiği bildirildi.

Rodrigues sürpriz bir hamle yaptı! G.Saray'a dönecek mi?

30 yaşındaki futbolcu daha önce 2 sezon forma giydiği 'da 78 maçta 16 gol, 16 asistle oynadı. (Fotomaç)

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Rodrigues sürpriz bir hamle yaptı! G.Saray'a dönecek mi?
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