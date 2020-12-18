Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika: 'nin FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika... 'in 13. haftasında FK'ya konuk olacak 'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın kafilesinde Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta, Lemos, Altay Bayındır yer almadı.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:24 Son Güncelleme: 18.12.2020 17:25 ABONE OL

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın kafilesinde Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta, Lemos, Altay Bayındır yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu...

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? Haftanın BİM aktüel ürünler indirimleri başladı!
Son dakika haberi: Hakkari'deki 6 kişilik ailenin evi yılan istilasına uğradı! Evlerini terk etmek zorunda kaldılar
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik yüz yüze eğitim kararı!
Çin aşısı hakkında son dakika haberi! Aşıyı olan Türk profesör antikor sonucunu paylaştı
Son Dakika Haberi | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim genelgesi! Okullar ne zaman açılacak?
Son Dakika - 4 yerli aşıdan müjdeli haber geldi! Bakan Mustafa Varank açıkladı...
Son dakika haberi: Angelina Jolie'ye benzemek için her şeyi yapmıştı! İranlı zombi gelin hakkında flaş gerçek...
Son Dakika Haberi: İşte 2020 Aralık ayı sıfır otomobil fiyatları! Yeni listedeki indirimler de belli oldu
Son dakika! Mevduat faiz oranları arttı! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar
Son dakika: Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA