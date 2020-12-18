Son dakika: Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika... Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın kafilesinde Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta, Lemos, Altay Bayındır yer almadı.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:24Son Güncelleme: 18.12.2020 17:25ABONE OL
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın kafilesinde Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta, Lemos, Altay Bayındır yer almadı.