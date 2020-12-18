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Ziraat Tükiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

'nda son 16 turu kura çekimi, ve 'nda yapıldı. Son 16 turunda 3 büyüklerin rakipleri de belli oldu. İşte eşleşmeler...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:32 Son Güncelleme: 18.12.2020 15:04 ABONE OL
Ziraat Tükiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

Son 16 turunda 3 büyüklerin rakipleri de belirlendi. Buna göre Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile Yeni Malatyaspor eşleşti. Fenerbahçe ile Beşiktaş ev sahibi olurken, Galatasaray ise rakibiyle deplasmanda oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER!

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Tuzlaspor - Medipol Başakşehir

MAÇ TAKVİMİ VE STATÜ!

Kupada maçlar tek maç eleme sistemiyle oynanmaya devam edecek. Kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak müsabakalarda VAR sistemi de kullanılacak. Tüm maçlar yine A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

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Ziraat Tükiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
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