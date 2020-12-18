Ziraat Tükiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

Son 16 turunda 3 büyüklerin rakipleri de belirlendi. Buna göre Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile Yeni Malatyaspor eşleşti. Fenerbahçe ile Beşiktaş ev sahibi olurken, Galatasaray ise rakibiyle deplasmanda oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER!

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Medipol Başakşehir

MAÇ TAKVİMİ VE STATÜ!

Kupada maçlar tek maç eleme sistemiyle oynanmaya devam edecek. Kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak müsabakalarda VAR sistemi de kullanılacak. Tüm maçlar yine A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.