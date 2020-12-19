CANLI | Mönchengladbach - Hoffenheim

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim ile karşılaşıyor.
Mücadele öncesinde ev sahibi ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, konuk takım ise 2 haftadır galip gelemiyor.
B. M'GLADBACH-HOFFENHEIM İLK 11'LER...
B. M'Gladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Lazaro, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Stindl, Thuram, Embolo.
Hoffenheim: Baumann, Posch, Nordtveit, Vogt, Sessegnon, Geiger, Grillitsch, Skov, Kramaric, Baumgartner, Belfodil.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı saat 17.30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...