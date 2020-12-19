Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Mönchengladbach - Hoffenheim

CANLI | Mönchengladbach - Hoffenheim

'nın 13. haftasında Mönchengladbach evinde Hoffenheim'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde ev sahibi Mönchengladbach 18, deplasman ekibi Hoffenheim ise 12 puanda bulunuyor. A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:30 ABONE OL
CANLI | Mönchengladbach - Hoffenheim

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde ev sahibi ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, konuk takım ise 2 haftadır galip gelemiyor.

B. M'GLADBACH-HOFFENHEIM İLK 11'LER...

B. M'Gladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Lazaro, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Stindl, Thuram, Embolo.

Hoffenheim: Baumann, Posch, Nordtveit, Vogt, Sessegnon, Geiger, Grillitsch, Skov, Kramaric, Baumgartner, Belfodil.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı saat 17.30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Gaziantep'te hastanede patlama! Eski belediye başkanı da hayatını kaybetti
Son dakika haberler - Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz'a büyük şok! Arkadaşı tarafından dolandırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA açıklaması! Yüz yüze eğitimde flaş gelişme...
Bugün BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? Haftanın BİM aktüel ürünler indirimleri başladı!
Son dakika haberler: Angelina Jolie'ye benzemek için meğer herkesi kandırmış! İranlı zombi gelin Sahar Tabar hakkında şoke eden gerçek
Son dakika haberi... İstanbul için korkutan ifadeler: 100 yılda bir gerçekleşiyor! Tüm altyapı çökebilir...
SON DAKİKA HABERİ: İşte illerdeki son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıkladı
Çin aşısı hakkında son dakika haberi! Aşıyı olan Türk profesör antikor sonucunu paylaştı
Son dakika! Mevduat faiz oranları arttı! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar
Son dakika haberi: Bu hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı! İşte 19-20 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Mönchengladbach - Hoffenheim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA